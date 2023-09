Scaloni habla claro: respondió cuántos minutos le dará a Lionel Messi y si estará ante Boliva en La Paz

“Equipo definido”

Para este regreso a la competencia oficial, Scaloni no prevé muchas variantes, entendiendo que tiene “una buena base” y el “equipo definido”, dijo. “Cambiamos poco porque los jugadores no me dan motivos para cambiar. Ecuador es un buen equipo y algunos recaudos hay que tomar, pero los que van a jugar serán casi siempre los mismos”, explicó el DT.