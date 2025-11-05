Se alista América de Cali para meter fichaje internacional en 2026: aviso de negociación

América de Cali se encuentra en la cuerda floja en el remate del 2025. Sus posibilidades en Copa y Liga están reducidas a su máxima expresión rumbo a una final.

El fin de semana pasado, ante Atlético Nacional, el cuadro rojo cayó de manera estrepitosa en la semifinal ida de Copa jugada en Medellín.

Un resultado de 4-1 dejó sentenciado todo a favor de los verdes, quienes irían a la vuelta a Cali a manejar el global que ya llevan a su favor.

Atlético Nacional se enfrentó con América de Cali en el partido de ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025 en el estadio Atanasio Girardot. | Foto: Colprensa

En lo que corresponde a Liga, con un par de fechas por jugarse, el cuadro caleño marcha temporalmente fuera del Grupo de los Ocho.

Hasta la fecha 17 es casilla 11, y no tiene margen de error. Está obligado a ganar los nueve puntos que le restan para aspirar a una clasificación en la fase final del 2025-II.

Ante este panorama, la directiva tendría centradas sus fuerzas en lograr avanzar, pero también en robustecer la nómina para el año entrante.

Una de las posiciones que parece ya han fijado para traer un jugador de más categoría es la defensa, y en especial, una de las laterales.

Según lo dio a conocer en las últimas horas el programa Zona Libre de Humo, el conjunto americano ya tiene en la mira un jugador internacional que podría repatriar.

Se trata de Brayan Vera, quien ya estuvo hace un par de años en la plantilla roja. Este tuvo gran rendimiento en su momento y por eso fue que se dio su transferencia a Estados Unidos.

Brayan Vera, jugador de Real Salt Lake desde 2023 | Foto: Getty Images

Según lo comentado por el citado medio, el jugador no recibiría propuesta de extensión de su contrato con Real Salt Lake, lo que le permitiría estar libre para negociar en el próximo mercado de pases.

“América de Cali intentará el regreso del lateral Brayan Vera tras conocer la noticia de que su club en la MLS no lo va a renovar”, es el anticipo que hizo el medio de Cali.

Paso de Vera por América

Durante el 2022 fue que se dio el primer paso de Vera por América de Cali. En dicho año fue unos de los más constantes del plantel, con un total de 30 juego sin goles, ni asistencias.

A pesar de no reportarse en el arco rival, su aporte en el armado de jugadas fue importante para los rojos, lo que le da créditos para que se piense en volverlo a traer.

Hasta la fecha no se ha conocido de que ya se hayan establecido negociaciones entre América y Vera, pero se espera que lleguen una vez acabe el Torneo Finalización.

Bolsa americana empieza a sonar

Otro nombre que fue relacionado fue Carlos Darwin Quintero. Este también pasó hace un par de años por América, y ahora regresaría tras una salida del Deportivo Pereira.

Carlos Darwin Quintero ya sabe lo que es vestir los colores del América de Cali. | Foto: Foto: América de Cali.

El representante de Quintero pasó por los micrófonos del citado medio, pero desmintió que desde el Valle del Cauca hayan buscado a su jugador.