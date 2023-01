Se conoce la verdad sobre los planes de Cristiano Ronaldo, ¿será jugador del Newcastle United?

El martes 3 de diciembre, Cristiano Ronaldo fue presentado de manera oficial en el Al-Nassr ante miles de aficionados y con la prensa de todo el mundo siguiendo de cerca sus primeros pasos en el fútbol de Arabia Saudita. El astro portugués primero ofreció una rueda de prensa y después habló en el centro del estadio, además de firmar balones, conocer a sus nuevos compañeros y posar con su nueva camiseta.

Mostrando su profesionalismo, horas más tarde cumplió con su primer entrenamiento de cara al próximo partido de liga. El juego ante Al Tai, válido a la fecha 12, se iba a disputar este jueves, pero fue reprogramado para el viernes por tormentas eléctricas que no permitieron su realización.

Aunque CR7 está listo para debutar con su nuevo club, en las últimas horas se conoció que no podrá disputar sus primeros minutos como futbolista del Al-Nassr porque el cuadro saudí superó la cuota de jugadores extranjeros en la plantilla y deberá solucionar primero esa situación con la salida de algún jugador internacional.

La llegada de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita estuvo acompañada de un rumor que lo vincula con un posible regreso a Europa antes de lo esperado. Según medios ingleses, el atacante de 37 años pasaría a jugar en el Newcastle United de Inglaterra, equipo que se convirtió en el más poderoso del mundo, en materia económica, desde que fue adquirido por el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman.

El patrimonio de este hombre supera, y por mucho, los 27.300 millones de euros de Sheikh Mansour, dueño del Manchester City, y los 12.000 de Nasser Al- Khelaïfi, propietario del PSG.

Y es que los mismos dueños del Al-Nassr son los propietarios del Newcastle, razón por la que se le vinculó bajo una cláusula en la que supuestamente se acordaría su paso al club inglés si este clasifica a la próxima Champions League. Pese a que este rumor tomó bastante fuerza, una fuente oficial de las urracas se encargó de contar la verdad y ponerle punto final a la que se perfilaba como una nueva novela protagonizada por el astro portugués.

En conversación con Sky Sports, el mismo técnico del Newcastle informó que esa versión es falsa y que Cristiano Ronaldo, por lo menos por ahora, no está en sus planes.

“No es cierto que tengamos ese tipo de cláusula. Le deseamos a Cristiano todo lo mejor en su nuevo capítulo, pero no hay nada de cierto en eso desde nuestra perspectiva”, aseguró el entrenador Eddie Howe.

Teniendo en cuenta estas declaraciones del estratega inglés, la única Champions League que podrá jugar Cristiano Ronaldo será la asiática, en la que su nuevo equipo no tiene participación esta temporada.

CR7 pudo jugar en Brasil

Antes de ponerse por primera vez la camiseta, el portugués atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa a la que tampoco le sobraron asientos. Después de recibir halagos por parte de la presentadora, CR7 respondió algunas preguntas, que fueron enfáticas hacia su sentimiento de abandonar Europa y llegar a una liga que no a muchos de sus aficionados los llega a cautivar.

La respuesta del astro fue clara. Escuchó otras opciones, pero le sedujo el hecho de una experiencia que hasta ahora no había vivido en su carrera. “Estoy muy orgulloso de este paso que he dado. Mi trabajo en Europa ya está hecho”, zanjó en sus primeras frases.

“Es mi decisión me ha apoyado mi familia, sobre todo mis hijos, estamos orgullosos. La gente en Arabia Saudí me ama. La bienvenida ha sido espectacular”, continuó el Bicho, con una sonrisa en el rostro y sentado al lado del técnico Rudi García, que también celebró el fichaje más importante en la historia del fútbol saudí.

Cristiano no regateó a la pregunta de las otras ofertas que le pudieron llegar antes del Al-Nassr, sin embargo, confirmó que ninguna le sedujo tanto como la de los árabes. “Esta es una gran oportunidad no solo por el fútbol, sino para intentar cambiar la mentalidad del mundo. He tenido ofertas para jugar en Europa, Brasil y Australia, incluso en Portugal. He elegido este desafío porque quiero ayudar este gran país e intentar ayudar con mi experiencia a desarrollar el país y el club”, admitió.