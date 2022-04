¿Se va o se queda? La decisión final de Cuadrado ya fue confirmada por Juventus

Para Juan Guillermo Cuadrado lo principal esta temporada será mantenerse como una pieza clave en el once inicial de Massimiliano Allegri. El Villarreal los eliminó de la Champions League y en la Serie A la disputa con Inter y Milán está bastante complicada por un arranque que llegó a preocupar en septiembre pasado.

El colombiano nunca tuvo en duda su deseo de seguir en el equipo italiano, pero las negociaciones se estuvieron dilatando porque la oferta de Juventus era mucho menor a las aspiraciones del jugador, que pretendía continuar con el mismo salario de casi 5 millones de euros que firmó en su contrato anterior.

Juventus está en un periodo difícil económicamente, por lo que debe reestructurar los gastos con el salario de varios de los jugadores más importantes de la plantilla, entre ellos Cuadrado, que en una entrevista reciente aceptó que las negociaciones se encontraban en el punto cumbre. “Estoy muy tranquilo, el club y mi entorno está hablando de eso. No cambia para mí hacerlo ahora o dentro de un tiempo. Aquí en Turín me siento muy bien y la Juve es mi familia”, dijo en DAZN.

Difícilmente el antioqueño pueda estar mejor en otro lado, por eso puso todo de su parte en que las negociaciones tomaran un rumbo correcto, aunque en el camino le tocara resignar algo de sus aspiraciones. Paulo Dybala, por ejemplo, terminó en pelea con la dirigencia e incluso su salida del equipo es casi un hecho al no llegar a un punto medio donde pudieran renovar el contrato.

Cuadrado, al contrario, le puso el menor obstáculo posible a la dirigencia de Andrea Agnelli y eso desencadenó en que su continuidad dejara de ser un objeto de estudio y pasara a ser toda una realidad. Este viernes santo, los juventinos confirmaron el acuerdo con el de Necoclí para extender el vínculo por un año más.

Juventus califica su relación con Juan Guillermo como “indisoluble”, es decir, que es imposible de separar por el sentimiento y todo lo que han vivido juntos desde que llegó en el año 2015. “Un adjetivo que describe algo que no finaliza, que no puede ser deshecho o que no se puede romper”, reitera el comunicado oficial.

El nuevo vínculo es hasta junio de 2023, una renovación por un año que, según medios italianos, no da por terminadas las negociaciones, pues es posible que se sienten nuevamente en las próximas semanas para ver la posibilidad de un contrato mucho más largo.

“Cuadrado es extremo, lateral y mediocampista. Tiene corazón y pasión. Es técnica e imaginación. Su impulso lo llevó a conseguir 24 goles y 53 asistencias desde que llegó a la Juve”, elogia el club a través de su web oficial.

“La historia de Juan como Bianconero se construye partido a partido, minuto a minuto. Para ser precisos, 18.274 minutos a lo largo de 262 partidos”, explican los bianconeros, dando aún más argumentos para esta decisión que tranquiliza a ambas partes en medio de los resultados que han obtenido en esta campaña.

Ancora insieme, Panita ❤️@Cuadrado rinnova fino al 2023 ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) April 15, 2022

El comunicado remata diciendo que “Juan es único e irremplazable” por su polivalencia como lateral derecho, mediocampista y extremo, las tres facetas que ha presentado como su valor agregado en el fútbol italiano. “Qué bueno seguir juntos, panita”, finaliza la misiva.

Massimiliano Allegri, técnico de Juventus, se mostró contento por la decisión y espera tenerlo en el campo de juego este sábado ante la información que apuntaba a una posible molestia física. “Cuadrado está bien, esta mañana entrenó bien como todo el equipo”, informó el estratega italiano en la rueda de prensa previa al choque de Serie A ante Bologna.