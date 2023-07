Sebastián Viera da golpe en el corazón a los hinchas de Junior y vistió la camiseta de otro club

Sebastián Viera puso fin a su historia con el Junior de Barranquilla y ha dejado en vilo lo que será su futuro tras más de 10 años de vestir la camiseta del club. La salida estuvo antecedida de una borrada total del uruguayo en el primer semestre de la Liga colombiana. En su lugar estuvo Jefferson Martínez, quien para ese momento a pesar de no tener continuidad, se convirtió en el hombre de confianza del antioqueño que lo dejó en el arco hasta el cierre de la fase regular.

Tras todo estos momentos simbólicos por la partida de un referente, se empezó a especular sobre su continuidad y en qué equipo de Colombia o el exterior seguiría su carrera deportiva. De manera tajante, el portero aseguró que de no ser en Junior, no jugaría por respeto en ningún otro onceno de Colombia.

“Seguir jugando al fútbol lo estoy todavía analizando, ya he descartado varias posibilidades porque en Colombia no jugaría en otro equipo y en Uruguay si no es Nacional tampoco”, afirmó.

Sebastián Viera ha estado en Junior desde el año 2011. - Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, y con la mirada puesta en lo que será su despedida, la cual se dará el 8 de julio, Viera se ha estado entrenando para llegar al duelo con cierto ritmo de juego.

Para ello, el arquero uruguayo sorprendió en las últimas horas a los hinchas del Junior y el fútbol colombiano al vestir una camiseta ajena a la del tiburón.

El golero lució la camiseta de Uniautónoma, equipo tradicional de la costa Caribe, que hasta hace unos años jugaba en la segunda división, y cuyo espacio fue ocupado por Barranquilla F.C. Por medio de sus redes sociales, la Universidad Autónoma del Caribe presentó al uruguayo como refuerzo para el torneo Empresarial Uniautónoma de 2023, con la particularidad de que Viera no será el portero titular, sino que se desempeñará como delantero. Además se confirmó que usará el número 23.

Sebastián Viera, arquero uruguayo. - Foto: Universidad Autónoma

Los detalles de su partido de despedida

En el evento que realizó en la sede del club barranquillero, el uruguayo anunció a algunos de los futbolistas que invitó para su encuentro.

“Está confirmado Giovanni (Hernández)... no fui compañero del ‘Pibe’ (Valderrama), pero es una leyenda y me encanta tenerlo en el partido”, comenzó el cancerbero.

Viera estuvo con Giovanni Hernández en Junior durante 2011 y 2012, ganando una Liga Betplay frente a Once Caldas en Manizales. Además, el creativo colombiano dirigió al arquero durante su corta etapa como técnico de la escuadra ‘tiburona’ en 2016.

Con Valderrama el cancerbero no tuvo la oportunidad de jugar, pero siempre ha existido un gran respeto. Incluso, en los pasados días el uruguayo reconoció al samario como la figura más “representativa” en la historia de Junior.

Sebastián Viera busca equipo para continuar su carrera. - Foto: Getty Images

Sumado a estos dos nombres, Viera confirmó que invitó a otro jugador con el que compartió épocas de gloria vistiendo los colores de la institución costeña: Teófilo Gutiérrez.

Junto a Teófilo lograron darle dos estrellas de Liga al escudo de Junior, al igual que una Copa Betplay en 2017 y dos Superligas. Ellos dos fueron los artífices de llevar al elenco ‘rojiblanco’ a su primera final internacional, que fue la Copa Sudamericana 2018, que terminó perdiendo con Athletico Paranaense en Brasil.

Otros invitados que jugaron con Viera en Junior son James Sánchez, Sebastián Hernández, Iván Vélez, Marlon Piedrahita, Harold Macías, Breyner García, Luis Narváez, Juan Guillermo ‘Carachito’ Domínguez, Germán Gutiérrez o Sherman Cárdenas.

Y como entrenadores los nombres que esbozó el uruguayo son Alexis Mendoza y Julio Comesaña, con el que ganó cuatro títulos durante su paso por el club.