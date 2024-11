Sebastián Villa se destapa y le manda tajante mensaje a la Selección Colombia: esto afirmó

Más sobre la Selección: Juanfer Quintero habló de Lorenzo

“No hay palabras, siempre ha estado, me ha exigido, las veces que no he ido me lo ha dicho, me ha dicho que no estoy con el nivel y eso es lo que yo espero, esa transparencia. Allá estoy con mis amigos, defendiendo a mi país y sé que la competencia es alta”, agregó.