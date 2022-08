Selección Colombia Femenina Sub-20 definió las convocadas para la Copa del Mundo 2022

📸 💯



¡Amistoso de preparación!



Nuestra Selección Femenina Sub 20 realizó su última práctica antes de viajar a Costa Rica para la Copa Mundial de la FIFA Sub 20, enfrentamos a la categoría masculina Sub 16 de Millonarios. 🙌#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/Azo8Byawj6