Selección Colombia: James Rodríguez liderará el equipo para la revancha del 6 a 1 ante Ecuador. El juego será este martes 17 de octubre en Quito

La última vez que jugaron Colombia y Ecuador fue el 17 de noviembre de 2020. Nuestra selección fue humillada, perdió todos los balones, no pudo parar la furia ecuatoriana y, finalmente, el juego acabó con un 6-1 vergonzoso que finalizó el contrato de Carlos Queiroz y, de paso, los sueños del tercer Mundial consecutivo para nuestro país.

El pálido descuento de los cafeteros fue gracias a James Rodríguez, tras una falta en el área sobre Duván Zapata. De ahí en adelante, el 10 se quedó 361 días sin ir a la selección perdiéndose 15 partidos: siete por Copa América y ocho por Eliminatorias. Las lesiones y la falta de competencia fueron el argumento de Reinaldo Rueda para no convocarlo durante todo ese tiempo. Volvió para los juegos con Brasil el 11 de noviembre de 2021 en Sao Paulo y el 16 del mismo mes ante Paraguay en el Metropolitano.

No era el mismo jugador brillante de 2014. Jugó en las ligas de Catar y Grecia, donde su titularidad no era fija. Se despidió de la clasificación con la selección nuevamente de penal ante Venezuela. Se volvió un tema de división en el país. La espalda que le dio Rueda se transformó en espaldarazo con Néstor Lorenzo desde el primer día.

Conmebol revela audios del VAR y aclara por qué no fue mano de James en el gol de Matheus Uribe

El Loco, como es conocido Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, observó la anotación desde la línea técnica y no ahorró elogios en la rueda de prensa posterior. Marcó, recuperó, mostró su calidad en jugadas de lujo. Se divirtió como hace mucho no lo hacía, como no se le ha visto en el balompié de Brasil.