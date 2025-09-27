Seleccionable regresó de rotura de ligamento con gol en Europa: Lorenzo lo podrá llevar al Mundial 2026

Juan David Cabal volvió por lo alto a la disciplina de la Juventus de Turín, donde pasó meses complicados luego de una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda.

Para el defensor colombiano, así como para el club y la selección fue un proceso extenso que llevó varios meses en remediarse.

Sin embargo, en su vuelta durante esta temporada a la competencia oficial ya demostró que está a punto para pelear por un cupo al Mundial United 2026.

Néstor Lorenzo ya lo ha tenido en cuenta, y ahora se vuelve a meter en su radar tras la anotación de este sábado en Serie A.

EMPATA LA JUVE CON PRESENCIA CAFETERA: Juan Cabal marcó el 1-1 de la Vecchia Signora ante Atalanta.



Aprovechando que la defensa de Atalanta dejó pasar el balón, el colombiano capturó un rebote para marcar la igualdad de los suyos por 1-1.

En Turín la alegría de los aficionados fue máxima, así como también de su entrenador que goza por tener a Cabal a su disposición.

Hacia mayo del presente año Igor Tudor se lamentó por no contar con el cafetero, pues según el croata hacía parte de nombres claves para el andamiaje de la vecchia signora.

“Este equipo completo podría haber dado tanto... Con Juan David Cabal, Gleison Bremer, Federico Gatti, Teun Koopmeiners y Dusan Vlahovic siempre disponibles, este equipo hubiera sido muy fuerte", apuntaba el DT.

“Este equipo si hubiera entrenado duro, habría competido con todos este año también“, decía afligido al cierre de la campaña pasada.

Ahora con la gran cantidad de esos mencionados recuperados, y ahora al cafetero haciendo goles nuevamente, la Juve podría entrar en la pelea europea.

Este sábado tras cinco partidos jugados en el Calcio, los blanquinegros aparecen segundos de la tabla de posiciones por detrás de Napoli.

La ventaja en puntos podría ampliarse más en caso de que los celestes ganen este fin de semana. Actualmente Napoli tiene 12 y Juventus 11.

Impacto inmediato de Cabal

Al venir de un proceso de recuperación extenso, la titularidad para Juan Cabal no está asegurada en Juventus.

Este sábado frente a Atalanta partió desde el banco de suplentes, pero le bastaron apenas dos minutos para poner su nombre en alto.

Al 76′ fue ingresado por Bremer, y al 78′ ya estaba celebrando la anotación que dio el empate a los suyos en la fecha 5.

Un cuarto de hora le fue suficiente al colombiano para ser considerado como una de las figuras del partido; con una calificación de 7.6 puntos.

Además de eso, las estadísticas dieron muestra de que tuvo un tramo final de partido más que correcto, donde tocó 11 veces el balón y realizó el 100% de los pases bien.

Colombia ya lo tuvo en Selección

Cabal ya tocó las mieles de las citaciones a las selecciones Colombia de Mayores.

En octubre del año pasado fue partícipe de la goleada por 4-0 ante Chile, donde entró al remate del juego en lugar de Johan Mojica.