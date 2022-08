¿Ser campeones? Este es el objetivo del Rayo Vallecano y Falcao en la nueva temporada

Como suele suceder cada temporada, los amantes del fútbol en Colombia estarán al tanto de lo que suceda con Radamel Falcao García. Este será su segundo año con la camiseta del Rayo Vallecano y la expectativa está muy alta por lo hecho la campaña pasada, en la que tuvieron un buen comienzo.

Aunque en el arranque de temporada alcanzaron a soñar con puestos de competiciones europeas, en el remate de la liga española los resultados no fueron los mismos y finalizaron en la casilla número 12 con 42 puntos al registrar 11 victorias, nueve empates y 18 derrotas.

Además, el equipo de Vallecas llegó a las semifinales de la Copa del Rey, instancia en la que quedaron eliminados a manos del campeón Real Betis.

Ahora, el club madrileño se alista para los nuevos campeonatos y espera que Radamel Falcao García sea clave en la obtención de sus objetivos deportivos. El Tigre de Santa Marta se alista para una nueva temporada en el fútbol de Europa, la número 14 desde que dejó a River Plate para cumplir el sueño de jugar en el viejo continente.

Y a sus 36 años de edad, el delantero colombiano cumplió a cabalidad con la pretemporada del Rayo Vallecano. Eso sí, no estuvo presente en el último juego preparatorio por una posible molestia física, por eso el técnico Andoni Iraola decidió darle descanso para cuidarlo de cara al inicio de la liga española.

En la temporada 2021/22, Falcao disputó 831 minutos en 22 partidos de liga española, ocho de ellos como titular, y marcó seis goles. Además, sumó tres apariciones en la Copa del Rey.

Con ilusión de tener una mejor campaña que la anterior, este lunes el entrenador del cuadro franjirrojo habló sobre los objetivos de la nueva temporada. En conversación con el Diario AS, Andoni Iraola dejó claro que confía en su equipo y buscará el mejor desempeño posible.

“Confío mucho en este grupo, en que volvamos a dar un buen nivel e incluso que lo mejoremos”, expresó el entrenador español de 40 años.

Para Iraola, la mira del Rayo Vallecano está puesta en “la permanencia” en la primera división, sin importar “el nivel de los recién ascendidos y sus posibilidades económicas, que se reflejan en el mercado”. Asimismo, considera que esta temporada va a ser más difícil, por lo que se deben “mentalizar para apretar mucho y mejorar”.

“Es parte del fútbol pelear cada punto. Y la liga, más desgraciada que afortunadamente, está muy marcada por los presupuestos. Los ocho o nueve primeros equipos de la tabla son siempre los mismos, hay otros tres o cuatro que terminan por la mitad y luego, ya estamos el resto. Cada vez es más difícil que un equipo dé un rendimiento más alto del que se espera por presupuesto”, agregó.

Después de llegar a las semifinales de la Copa del Rey, está claro que uno de los objetivos es hacer una buena presentación en ese campeonato y llegar lo más lejos posible. “No me escondo, es una competición que me encanta y entiendo que mucha gente dirá que nos ha quitado puntos en la segunda vuelta”.

“También hay equipos que creen que no merece la pena pelearla… Yo no lo veo así, nunca lo he hecho, quizá por el equipo donde jugué. A mí la Copa me ha dado mucho y eso que no la he ganado nunca. Es una competición distinta y se juega un fútbol distinto. Hay más emoción, se asumen más riesgos”, añadió.

La primera prueba del Rayo esta temporada será ante Barcelona en la primera fecha de la liga española, duelo que está programado en el Camp Nou el sábado 13 de agosto a las 2:00 p. m. (hora colombiana).

“No hemos tenido suerte con el calendario. A todos nos gusta comenzar bien y nos lo han puesto complicado, pero hay que jugar los partidos. El Barça ha mejorado muchísimo la plantilla. Xavi tiene una riqueza de recursos que le hacen un rival muy fuerte”, dijo sobre ese primer encuentro oficial en la campaña 2022/23.