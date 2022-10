“Sí estuve con un jugador”: modelo de la polémica con Santa Fe hace nueva revelación

Independiente Santa Fe ya dio la vuelta a la página de la goleada frente a Alianza Petrolera y se enfoca en los partidos que le faltan para terminar el ‘todos contra todos’. Para conseguir la clasificación, los Leones deben cruzar la línea de los 31 puntos, es decir, ganar un partido más de los que tienen por delante.

A pesar de que los dirigidos por Alfredo Arias han querido olvidarse de la debacle en Barrancabermeja, se los recuerdan muy seguido en redes sociales, a raíz de la polémica foto publicada por una modelo de Only Fans en el hotel donde se hospedaron la noche del lunes.

Spencer Castillo, la mujer que subió la foto a Instagram, se ha encargado de desmentir que haya tenido algún tipo de relación íntima con los futbolistas del equipo capitalino, misma versión defendida desde el interior del vestuario, donde comentan que se trataba de una foto que les pidieron mientras se dirigían a sus habitaciones.

A lo largo de la semana, la modelo ha respondido preguntas a sus nuevos seguidores, confirmando una y otra vez que se los encontró en el pasillo del hotel y decidió pedirles una foto junto a una amiga con la que se encontraba en ese momento.

Pero este fin de semana reapareció y dejó en el aire una nueva revelación sin dar más detalles al respecto. “No podría decirte cuánto se demora un jugador de fútbol en la cama porque no he hecho ni he tenido sexo con un jugador”, inicia la respuesta de Spencer a la interacción con uno de sus seguidores, antes de rectificar.

“Espere pienso, sí, sí he tenido sexo con un jugador y no de Santa Fe precisamente”, asegura.

“Si les contara, creo que se van de para atrás”, termina, entre risas, el mensaje de la modelo, que rápidamente fue replicado en redes sociales sin mayores detalles al respecto.

Lo niega todo

Según informó Wendy Castillo, como se llama realmente, junto a su amiga se encontraban en la ciudad de Barrancabermeja por esos días y casualmente se encontraron con los jugadores de Santa Fe, a los que les pidieron una foto para guardarla como recuerdo.

Al respecto, la mujer aclaró que no sucedió absolutamente nada más con los futbolistas.

“Esos chicos no hicieron nada con nosotras. Nosotras íbamos para otro piso diferente, pero yo noté que venían entrando muchas personas. Yo pregunté en la recepción qué equipo era y me dijeron que era el Santa Fe. Yo le dije a mi amiga: ‘quedémonos para mirar’ y ya, les pedí una foto, subimos en el ascensor y ya. Eso fue todo lo que pasó. No sé de dónde sacan que somos unas chicas scort que les prestamos un servicio. Ojalá hubiese sido así”, afirmó Wendy Castillo en un audio que se filtró en redes sociales.

Spencer Castillo con jugadores de Independiente Santa Fe. - Foto: Instagram: @spencer_castillo29

Un par de días más tarde, la mujer reiteró que no hubo más que un encuentro en los pasillos del hotel. “La verdad, la foto claramente fue tomada después del partido y yo me encontraba ingresando al hotel… Eso fue como a las 10 y media u 11 de la noche”.

Intentando salvar a los jugadores de cualquier conjetura en su contra, agregó: “Como figuras públicas que son ellos, se me hizo fácil pedirles la foto y ellos no se negaron”, dijo para El Deportivo.

Relatando casi minuto a minuto la interacción entre unos y otros, afirmó de manera detallada cómo fue el encuentro: “No hubo intercambio de números ni hicimos más nada. Subimos en el mismo ascensor, pero los chicos se bajaron en su piso y yo seguí con mi amiga. No volvimos a tener más contacto con ellos”, concluyó.