“Si mañana me toca irme, pues me iré” Mayer Candelo ante la crisis del Deportivo Cali

De 5 partidos disputados por el Cali, 4 han sido derrotas para los azucareros y un empate ante el Deportivo Independiente Medellín.

Sólo un punto de 15 posibles ahondan la crisis de los verdes del Valle del Cauca. En su última salida, Cali no pudo cambiar esa cara y perdió vs. Millonarios 4 a 2.

En el Campin los dirigidos por Mayer Candelo aguantaron el cero 36 minutos. Después, Juan Carlos Pereira hizo la fiesta con tres anotaciones y Juan Pablo Vargas cerró con broche de oro la fiesta en pleno cumpleaños de Bogotá.

“Fuimos 36 minutos un equipo ordenado que controlara a Millonarios, que no jugaran Larry y Pereira para que Mackalister y Ruiz sean protagonistas”, declaró Mayer Candelo como plan inicial cuando terminó el encuentro.

El actual técnico del Cali no negó que emocionalmente su equipo está caído.

“Nos equivocamos porque nos hacen un gol y nos caemos y debilitamos. Debemos trabajar en seguir siendo fuertes y valientes”, confesó como trabajo a potenciar.

En la conferencia de prensa al final del partido, Mayer fue cuestionado sobre el respaldo de los directivos del Cali.

“Es un proyecto que se armó de año y medio, sabíamos de la realidad de lo que se está viviendo como equipo. Con trabajo se puede cambiar”, analizó y agregó.

“Por el momento hemos tenido el respaldo de la gente, los dirigentes y el proyecto claro de lo que queremos. Tenemos tranquilidad porque se ha trabajado pero los resultados no nos avalan”, dijo.

Pidió paciencia en su proceso y prometió ardua labor para cambiar el panorama. Sin embargo fue realista en aceptar que lo que menos tiene es tiempo y que los resultados avalan o no su continuidad.

“No me pego a nada porque nada es mío. Si mañana me toca irme, pues me iré o si sigo, seguiré dando lo mejor de mí con todo el amor y el corazón. Soy un hincha del Cali, no había nacido y ya era hincha”, confirmó con sentimiento y aclaró que en caso de tener que dejar su cargo, las cláusulas del contrato no serán impedimento ni motivo de problemas.

“Esto es de trabajo, de todos los días y paciencia. Tenemos muchas cosas habladas pero el viento se las puede llevar cuando no hay resultados, soy consciente que si mañana me quieren llamar no hay problema ni habrá de plata ni de nada y salgo y me voy”, puntualizó.

Con Deportivo Cali como jugador, Mayer Candelo ganó dos títulos en 1995 - 1996 y 1998. La misma cantidad de victorias sumó en sus años con Millonarios. Los hinchas del embajador lo corearon en su regreso al estadio de la capital y le demostraron su gratitud por lo logrado en Copa Colombia en 2011 y en Liga colombiana en 2012.

“Es un sentimiento mutuo, estaba feliz por venir y quería ganar. El sentimiento de los hinchas es el mismo que yo tengo por ellos. Por todo lo que vivimos y ganamos en los 5 años que estuvimos y eso será por siempre con mi mar azul”, cerró Candelo.

Pasto y Alianza Petrolera son los próximos rivales del Cali.