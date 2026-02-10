Socio vital de Luis Díaz tendría sus días contados en Bayern Múnich: lo buscan de Arabia y Premier League

Nuevamente Harry Kane vuelve a ser noticia por una posible salida de Bayern Múnich. La prensa europea revela que el delantero inglés, de 32 años y socio vital de Luis Díaz en ataque, tendría ofertas para abandonar la Bundesliga alemana.

Todo se basa en rumores, nada oficial, pero incluso llegaron a revelar las ligas que estarían buscando a Harry Kane. Esto en medio de sus negociaciones para renovar el vínculo con Bayern Múnich, algo que desde el propio club bávaro revelaron.

“Harry Kane está en el radar de la Saudi Pro League”

¿Harry Kane a la liga saudí? Parece que desde ese país buscan al goleador inglés, tomando en cuenta que dicha competición se caracteriza por seducir a figuras que brillan en Europa, y llevárselos por altas sumas de dinero.

Harry Kane celebra la victoria contra el Heidenheim. Foto: Getty Images

Pero no solo sería la liga saudí, pues en la información que ronda por Europa también cuentan que algunos gigantes de la Premier League han preguntado por Harry Kane. No dan nombres, pero genera ruido en Bayern Múnich.

“Harry Kane está en el radar de los clubes de la Saudi Pro League. Al menos una de las partes está preparando una megaoferta y la oferta podría concretarse en el verano de 2026 o 2027. Los gigantes de la Premier League han hecho contacto inicial. Kane se siente establecido con su vida familiar en Múnich”, reveló el periodista Ekrem Konur, cercano al mercado de pases, en su cuenta de X.

Bayern Múnich se mueve: trata de renovar a Harry Kane

Desde la directiva en Bayern Múnich reconocen que Harry Kane es casi indispensable y, aún más, despierta el interés de varios equipos por contratarlo. Por eso, ya arrancaron negociaciones para renovarlo.

El contrato de Harry Kane con Bayern Múnich va hasta junio de 2027, y está avaluado en cerca de 65 millones de euros. Esa sería una cifra cercana a lo que recibiría el cuadro bávaro, en caso de que algún equipo se lo quiera quitar.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, confirmó que el club bávaro entabló conversaciones para extender el contrato de Kane, quien se unió al Bayern en 2023.

“Estamos hablando con Harry, estamos en conversaciones”, dijo Eberl en un evento de la Bundesliga en Fráncfort, y añadió: “Todos sabemos que en algún momento habrá que tomar una decisión”.

Harry Kane y Luis Díaz: letales en el ataque del Bayern Múnich

Luis Díaz y Harry Kane son dos de los jugadores que más alegrías de gol producen en Bayern Múnich. Ellos, junto a Michael Olise, son principales responsables de que el cuadro bávaro esté con vida de cara a la recta final de la temporada.

Para el técnico Kompany, y Bayern en general, sería primordial mantener y potenciar ese frente de ataque con miras al futuro. Ya están compaginados y se traduce en triunfos para el equipo.

