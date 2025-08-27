Suscribirse

Sorteo de la Champions League 2025/26: a qué hora es y en qué canal lo transmiten

Los 36 equipos participantes conocerán su suerte para la fase liga en un evento especial que se llevará a cabo desde el principado de Mónaco.

Sebastián Clavijo García

27 de agosto de 2025, 2:28 p. m.
MONACO, MONACO - AUGUST 29: Gianluigi Buffon, Winner of UEFA President's Award 2024, Giorgio Marchetti, Vice Secretary General of UEFA, Cristiano Ronaldo, Portuguese professional footballer, Reshmin Chowdhury, sports journalist and Pedro Pinto, journalist look on during the UEFA Champions League 2024/25 Group Stage Draw at Grimaldi Forum on August 29, 2024 in Monaco, Monaco. (Photo by Claudio Lavenia - UEFA/UEFA via Getty Images)
El sorteo de la Champions League será este jueves 28 de agosto | Foto: UEFA via Getty Images

Este jueves, 28 de agosto, se llevará a cabo el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025/26. El evento se oficiará en el principado de Mónaco y contará con la presencia de un delegado de los 36 clubes participantes en la próxima edición.

De acuerdo al comunicado oficial de la Uefa, el sorteo arrancará a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia) con transmisión para toda Latinoamérica en Disney+.

Contexto: Multicampeón del Real Madrid le sigue los pasos a Luis Díaz: traspaso es oficial en Bundesliga

Cabe recordar que desde hace varias semanas se vienen disputando las fases previas, donde equipos de todo el continente se han enfrentado por uno de los últimos cupos a la fase liga.

Esta es la segunda edición que se disputa con dicho formato. Cada equipo disputará ocho partidos contra rivales distintos (4 de local y 4 de visitante) y los ocho primeros de la tabla accederán directamente a la ronda de octavos de final.

Los siguientes clasificados, del puesto 9 al 24, disputarán una llave a doble partido para clasificarse a la fase eliminatoria.

¿Cómo funciona el sorteo?

A diferencia de lo que sucedía en años anteriores, la Uefa está usando un software que elige aleatoriamente los ocho rivales para cada equipo cumpliendo tres reglas básicas.

  • Dos equipos de cada uno de los cuatro bombos, con un partido en casa y otro fuera contra equipos de cada bombo seleccionados por el software.
  • No se enfrentarán equipos de la misma federación.
  • No más de dos oponentes de la misma federación.
Contexto: Gigante de Inglaterra le quitaría una figura al Barcelona: confirman la multimillonaria oferta

Este mismo jueves se realizarán los sorteos de la Europa League y la Conference League, cumpliendo con el mismo formato de competencia.

El software utilizado para las tres competiciones es proporcionado por AE Live. Desde su designación en septiembre de 2023 como socio para todos los sorteos de la Uefa, han desarrollado y probado el software y lo han integrado con diversos mecanismos internos y externos para comprobar y verificar los resultados con más de un millón de simulaciones en diversas configuraciones por competición, y se utilizó con éxito durante los sorteos de la temporada pasada.

Todo el desarrollo del sorteo es revisado por un auditor independiente, prestando especial atención a la aleatoriedad y al cumplimiento de las reglas del sorteo. Dicho auditor también se encargará de la revisión y el control de las operaciones de sorteo manuales y digitales en directo.

Former Italian goalkeeper Gianluigi Buffon holds a ticket for Leipzig next to UEFA's Giorgio Marchetti and player Cristiano Ronaldo, from left, during the Champions League, league phase, draw, in Monaco, Thursday, Aug. 29, 2024. (AP Photo/Gregorio Borgia)
Cristiano Ronaldo y Gianluigi Buffon en el sorteo de la Champions League del año pasado. | Foto: AP

Así están los bombos de la Champions League

Bombo 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y FC Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt.

Bombo 3: Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting de Portugal, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt y Olympique Marsella.

Bombo 4: Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos y Kairat Almaty.

