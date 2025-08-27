Sorteo de la Champions League 2025/26: a qué hora es y en qué canal lo transmiten

Este jueves, 28 de agosto, se llevará a cabo el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025/26. El evento se oficiará en el principado de Mónaco y contará con la presencia de un delegado de los 36 clubes participantes en la próxima edición.

De acuerdo al comunicado oficial de la Uefa, el sorteo arrancará a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia) con transmisión para toda Latinoamérica en Disney+.

Cabe recordar que desde hace varias semanas se vienen disputando las fases previas, donde equipos de todo el continente se han enfrentado por uno de los últimos cupos a la fase liga.

Esta es la segunda edición que se disputa con dicho formato. Cada equipo disputará ocho partidos contra rivales distintos (4 de local y 4 de visitante) y los ocho primeros de la tabla accederán directamente a la ronda de octavos de final.

Los siguientes clasificados, del puesto 9 al 24, disputarán una llave a doble partido para clasificarse a la fase eliminatoria.

¿Cómo funciona el sorteo?

A diferencia de lo que sucedía en años anteriores, la Uefa está usando un software que elige aleatoriamente los ocho rivales para cada equipo cumpliendo tres reglas básicas.

Dos equipos de cada uno de los cuatro bombos, con un partido en casa y otro fuera contra equipos de cada bombo seleccionados por el software .

. No se enfrentarán equipos de la misma federación.

No más de dos oponentes de la misma federación.

Este mismo jueves se realizarán los sorteos de la Europa League y la Conference League, cumpliendo con el mismo formato de competencia.

El software utilizado para las tres competiciones es proporcionado por AE Live. Desde su designación en septiembre de 2023 como socio para todos los sorteos de la Uefa, han desarrollado y probado el software y lo han integrado con diversos mecanismos internos y externos para comprobar y verificar los resultados con más de un millón de simulaciones en diversas configuraciones por competición, y se utilizó con éxito durante los sorteos de la temporada pasada.

Todo el desarrollo del sorteo es revisado por un auditor independiente, prestando especial atención a la aleatoriedad y al cumplimiento de las reglas del sorteo. Dicho auditor también se encargará de la revisión y el control de las operaciones de sorteo manuales y digitales en directo.

Cristiano Ronaldo y Gianluigi Buffon en el sorteo de la Champions League del año pasado. | Foto: AP

Así están los bombos de la Champions League

Bombo 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y FC Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt.

Bombo 3: Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting de Portugal, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt y Olympique Marsella.