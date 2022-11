“Su mayor error es haber nacido brasileño, este país no merece su talento”, compañero de Neymar estalla contra hinchas que se alegraron por su lesión

El pasado jueves, la selección de Brasil brilló por lo alto en su debut en el Mundial de Qatar. Ante Serbia, los sudamericanos comandados por Tite se impusieron de manera categórica a Serbia y tomaron la punta del grupo G. Sin embargo, no todo fue color de rosa para el ‘scratch’, pues su máxima figura, Neymar, sufrió en ese duelo una dura lesión que lo dejará por fuera de los terrenos de juego por lo que resta de la fase de grupos.

“Los exámenes mostraron una lesión en el ligamento lateral del tobillo derecho de Neymar, junto con una pequeña inflamación en el hueso. Y una lesión en el ligamento medial del tobillo izquierdo de Danilo”, añadió el médico Rodrigo Lasmar en rueda de prensa, confirmando las malas noticias con el jugador que milita en el PSG.

Neymar. - Foto: REUTERS/Amanda Perobelli TPX IMAGES OF THE DAY

La preocupación llegó a la prensa brasileña, que veía a Neymar como la esperanza para levantar la Copa del Mundo luego de 20 años.

Pero varios hinchas de la canarinha no lo ven así, aseguran que “no lo necesitan” y que su selección puede ganar el Mundial sin él. Estas afirmaciones se dieron en medio de un video que se ha viralizado en las redes sociales, donde un joven hincha de la selección brasileña indica que no le preocupa la lesión de Neymar, a pesar de que este es una de las figuras representativas de la verdeamarela.

“No, no nos preocupa, tenemos un buen equipo”, “es una broma, no”, “espero que se recupere pronto y que no esté tan lesionado”, “ojalá no sea nada grave”, “no pasa nada”, “tenemos un equipo fuerte en el banquillo, es un equipo tan fuerte como la principal”, “tenemos muchos atacantes que están en mejor nivel”, " no pasa nada, tranquilos, vamos a ser campeones”, “tranquilo, no necesitamos a Neymar”, son algunos de los comentarios que hicieron los hinchas de Brasil a un periodista que les mostró la imagen del deportista con su tobillo lesionado.

Ante estas palabras de los hinchas, desde la propia selección brasileña estallaron en contra de sus hinchas y aseguraron que el país “no merece el talento” del 10.

El encargado de decirlo fue el talentoso jugador que milita en el Leeds United, Raphinha quien lanzó dardos en contra de los detractores brasileños de Neymar. “Los hinchas argentinos tratan a Messi como un Dios. Los de Portugal, tratan a Cristiano como un rey. Los brasileños quieren que Neymar se quiebre una pierna. Es triste, el mayor error de ‘Ney’ es haber nacido brasileño, este país no merece su talento”.

“Soy hijo del Dios de lo imposible”, dice Neymar

Después del revuelo que generó su lesión, el mismo Neymar Jr. no tardó mucho en pronunciarse y afirmó que hará hasta lo imposible para recuperarse pronto y ayudar a su selección en cada partido de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“El orgullo y el amor que siento por llevar la camiseta es inexplicable. Si Dios me diera la oportunidad de elegir un país para nacer, sería Brasil. Nada en mi vida fue dado o fácil, siempre tuve que perseguir mis sueños y mis metas. Nunca desear el mal a nadie, sino ayudar a los necesitados.

Hoy se ha convertido en uno de los momentos más difíciles de mi carrera… Y otra vez en un Mundial. Tengo una lesión sí, es molesta, me va a doler, pero seguro que tendré chance de volver porque yo haré todo lo posible para ayudar a mi país, a mis compañeros y a mí mismo. ¿Esperar mucho tiempo para que el enemigo me derribe así? ¡Nunca! Soy el hijo del Dios de lo imposible y mi fe es infinita”, manifestó Neymar a través de sus redes sociales.

Por lo pronto, Brasil buscará su segunda victoria al hilo en este Mundial, cuando se mida el próximo lunes con Suiza. El duelo está pactado para las 11:00 a.m. (hora colombiana), con la transmisión de DirecTV y el minuto a minuto por SEMANA.