Tabla de posiciones de eliminatorias tras el partidazo Colombia vs. Argentina: hubo sacudón

“Kevin Castaño le quitó la pelota a Rodrigo De Paul y envió un pase a Díaz, que recibió cerca de la mitad de cancha dentro del campo de juego de la Albiceleste; recostado sobre su banda izquierda y bajo la atenta marca de Cristian ‘Cuti’ Romero. El delantero de Liverpool no se dejó intimidar y condujo con gran clase, dejando atrás a tres marcadores del seleccionado nacional perfilándose para su pierna derecha y definición en el punto del penal, imposible de detener para Emiliano ‘Dibu’ Martínez”, añadió.

El partido acabó 1 a 1. Se le vuelve a escapar un triunfo vital a Néstor Lorenzo y sus dirigidos. Con este marcador, así quedó la tabla de posiciones (con el sacudón de que Colombia todavía no asegura repechaje) de las Eliminatorias, faltando el final del Brasil vs. Paraguay y Perú vs. Ecuador: