Tabla de posiciones de la Liga Betplay: así quedó tras el Once Caldas vs. Millonarios

Once Caldas y Millonarios empataron (2-2) en un duelo clave para varios equipos que están luchando por un lugar dentro del grupo de los ocho.

Con este resultado, Millonarios quedó tercero en la tabla de posiciones gracias a sus 32 unidades. Mientras tanto, Once Caldas llegó a 30 puntos y superó a Independiente Medellín en el séptimo lugar.

El sábado, Envigado cayó ante Águilas Doradas (0-2), Fortaleza goleó a La Equidad (4-0) y Santa Fe ganó por primera vez en condición de local bajo las órdenes de Jorge Bava (2-1 vs. Junior).

La jornada dominical contó con el triunfo de Alianza FC sobre Deportivo Cali (2-0), la victoria del nuevo líder Atlético Nacional ante Llaneros (2-1) y el empate de Millonarios en su visita a Once Caldas.

Millonarios rescató un punto

“Merecimos un poco más con la intención de los jugadores, lo que se produjo en cuestión de ataque, y lo que pudo haber materializado, pero al final no se hace, pudimos haber ganado y que la historia fuera otra. Es un buen partido, el rendimiento es muy bueno de muchos jugadores y más preparación para poder llegar de la mejor manera a los cuadrangulares finales”, declaró el técnico David González.

Once Caldas vs. Millonarios, fecha 18 de la Liga Betplay | Foto: Colprensa

Hernán Darío Herrera, por su parte, aseguró que Once Caldas tendrá que jugarse dos finales para meterse en los cuadrangulares .

“En la cancha mostraron todo lo que tienen. Hoy no pude contar con tres titulares, pero los que jugaron lo hicieron bien. Se cometieron errores que se pueden corregir. Me voy tranquilo, la verdad se empató, merecíamos más, aunque también nos hicieron un gol. Pero el Once demostró que es un equipo grande”, declaró el DT.