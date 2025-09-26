La Liga BetPlay 2025 del segundo semestre vivió una jornada plagada de buenos encuentros, en los cuales estuvo en disputa la entrada al grupo de los ocho clasificados.

Tras la finalización de los compromisos, Atlético Bucaramanga sigue en el primer lugar de la Liga y está a pocos puntos de asegurar su lugar en los cuadrangulares finales.

Por otra parte, este sábado se desarrollará uno de los partidos más importantes del fútbol colombiano: Atlético Nacional vs. Millonarios.

Once Caldas recibió a Boyacá Chicó

El primer duelo del día fue el que jugaron Once Caldas y Boyacá Chicó en el estadio Palogrande de Manizales, que contó con una buena presencia de hinchas.

El compromiso terminó 5 goles a 2 a favor del equipo dirigido por Hernán Darío Herrera. El conjunto blanco logró dejar atrás la eliminación de la Copa Sudamericana y retomó la buena senda con una contundente goleada.

Once Caldas vs. Chicó. | Foto: Fotografo: Santiago Álvarez

El experimentado mediocampista defensivo Robert Mejía, quien fue uno de los jugadores más señalados en la debacle internacional, marcó la apertura en el marcador. La escuadra de Manizales busca ingresar al grupo de los ocho clasificados con la intención de darle una nueva alegría a sus hinchas, tras varios años de sequía.

Con la victoria, Once Caldas llega a la décima posición del torneo, con 16 puntos obtenidos tras 13 jornadas disputadas. Por su parte, el onceno de Boyacá se hunde en el fondo de la tabla con tan solo 11 puntos.

Fortaleza contra Atlético Bucaramanga le dieron el cierre a la jornada del viernes

Fortaleza y Atlético Bucaramanga cerraron la jornada del viernes de la Liga BetPlay. El compromiso se desarrolló en el estadio Metropolitano de Techo, ante la presencia de una gran multitud de hinchas del cuadro leopardo.

Los primeros minutos de juego fueron una constante lucha por el dominio del centro del campo, en la cual los hombres dirigidos por Leonel Álvarez mostraron mayor experiencia en relación con el elenco bogotano.

Sin embargo, los dos equipos se fueron al descanso con un empate a cero goles que dejaba a ambas hinchas con un sabor agridulce. Al inicio del segundo tiempo, una jugada colectiva por parte de Fortaleza les permitió anotar la primera anotación del encuentro.

A los 58 minutos de juego, Neyder Moreno puso el gol del empate del equipo visitante, el cual desató la locura de los miles de hinchas santandereanos.