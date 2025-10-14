Deportes

Tabla de posiciones tras la victoria de Atlético Nacional sobre Deportivo Cali: así van los ocho

En el duelo de verdes el fuerte fue Nacional. El rey de copas se consolida entre los ocho, y Cali aún está expectante fuera de los clasificados parciales.

15 de octubre de 2025, 3:05 a. m.