Deportes
Tabla de posiciones tras la victoria de Atlético Nacional sobre Deportivo Cali: así van los ocho
En el duelo de verdes el fuerte fue Nacional. El rey de copas se consolida entre los ocho, y Cali aún está expectante fuera de los clasificados parciales.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Tras la victoria por 2-1 de Atlético Nacional sobre sobre Deportivo Cali, este martes, 14 de octubre, por la fecha 15 de la Liga BetPlay, el verde de Antioquia sigue en el quinto puesto de la tabla de posiciones pero ahora tiene 27 unidades. Por su parte, Deportivo Cali es noveno con los mismos puntos del octavo, Santa Fe, pero menor diferencia de gol.
Bucaramanga sigue siendo líder con 30 puntos, seguido por Junior, Fortaleza, Medellín, el ya mencionado Nacional, Tolima, Llaneros y Santa Fe. Ese es el grupo parcial de ocho clasificados a cuadrangulares.
Cali, Alianza FC, Once Caldas, Águilas Doradas, América y Millonarios siguen con vida. De hecho, el embajador jugará ante Pereira y si gana quedará con los mismos puntos del octavo.
Así fue el Nacional vs. Cali por Liga BetPlay
- Marcador final: Atlético Nacional x - x Deportivo Cali
- Fecha: 14 de octubre de 2025 (jornada 15 de Liga BetPlay)
- Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)
- Árbitro central: Carlos Ortega
- Alineaciones:
Atlético Nacional: Luis Marquinez; Cristian Enrique Uribe Caro, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Andrés de Jesús Sarmiento, Mateus Uribe; Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.
Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Julián Quiñones, Joaquín Varela, Andrés Correa; Yani Quintero, Matías Yuseth Orozco, Jhon Michael Aponza, Avilés Hurtado, Johan Martínez, Andrey Estupiñán. DT: Alberto Gamero.
El primero que pegó en el Atanasio Girardot de Medellín fue Deportivo Cali. Un tanto de Andrey Estupiñán preocupó a Nacional y parecía que encaminaba una posible victoria azucarera que habría sido clave en la tabla de posiciones.
Pero el empate de Nacional llegó a los 28′ y gracias a Mateus Uribe. Así, con el 1-1 parcial se fueron al descanso ante un público que pedía más emociones de cara a la segunda parte.
Ya con el complemento en marcha, Andrés Sarmiento embocó el 2-1 definitivo del verde de Antioquia con un golazo de media distancia que entra en los más bonitos de la jornada. Fue a los 52′.
De hecho, al propio Sarmiento le anularon un golazo de tijera por fuera de juego, también en la segunda mitad. Hubiese sido el 3-1, pero los jueces determinaron que no.