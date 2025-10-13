Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada del Medellín y el agónico triunfo de Fortaleza

Independiente Medellín se trepó a la cuarta posición de la Liga Betplay 2025-II, luego de golear a Once Caldas (1-5) en el Estadio Palogrande de Manizales.

El conjunto poderoso goza de salud bajo las órdenes de Alejandro Restrepo e ilusiona a su hinchada con la posibilidad de tomar revancha, por lo que pasó en el primer semestre.

Un rato más tarde, Fortaleza CEIF salvó la victoria en condición de local contra Boyacá Chicó (1-0) y acercó su clasificación a cuadrangulares.

La fecha 15 continuará este martes, 14 de octubre, con el clásico de verdes entre Atlético Nacional y Deportivo Cali. El día miércoles, Millonarios visitará a Deportivo Pereira en la capital risaraldense para poner fin a la jornada.

Once Caldas 1-5 Independiente Medellín

Once Caldas no levanta de su crisis, luego de la eliminación en la Copa Sudamericana. Independiente Medellín desnudó los fallos defensivos del cuadro manizaleño y le dio una alegría a los miles de aficionados que viajaron hasta el Palogrande.

Lo curioso es que el Once comenzó ganando a los 22 minutos con el tanto de Jefry Zapata, justo antes que le cayera la lluvia de goles.

Bryan León marcó doblete para darle vuelta al marcador en el cierre del primer tiempo. Al 56, Francisco Fydriszewski anotó el tercero y Leider Barrío alargó la ventaja sobre el minuto 67.

La cereza sobre el pastel la puso Diego Moreno, rematando dentro del área chica para el 5-1 definitivo.

Medellín acaricia la clasificación a cuadrangulares, mientras que Once Caldas podría quedarse sin técnico con Hernán Darío Herrera en la cuerda floja.

“No, para nada. No he pensado en renunciar. Yo dependo de los directivos y de la hinchada, pero yo quiero terminar en el Once, pero no le voy a renunciar a nadie. No estoy muerto. Voy a terminar mi trabajo en el Once y ya mañana veremos qué pasa”, declaró el DT.

Once Caldas alcanzó a llegar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero en la liga colombiana no ha logrado despegar. Ahora mismo, marcha en la casilla número 11 del campeonato con 19 puntos, uno menos que Independiente Santa Fe.

Bryan León celebrando uno de sus goles contra Once Caldas | Foto: Colprensa

Fortaleza 1-0 Boyacá Chicó

La tormenta de goles en Manizales, contrastó con la falta de contundencia de Fortaleza frente a Boyacá Chicó en el Estadio Metropolitano de Techo.

El conjunto bogotano tenía la gran opción de conseguir la clasificación anticipada, pero sufrió de más contra los boyacenses.

Boyacá Chicó se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Johan Bocanegra en el primer tiempo, lo que parecía abrir el partido a favor de Fortaleza.