Alfredo Morelos está a la espera de conocer la resolución de la comisión disciplinaria, tras el polémico penal que le pitaron a Atlético Nacional contra Boyacá Chicó (1-1) el pasado 5 de octubre.

Al delantero cordobés lo acusan de haberse tirado y provocar la decisión equivocada del cuerpo árbitral, más específicamente de Nicolás Gallo en la cabina del VAR.

Y es que el juez central Jairo Mayorga había dado continuidad al juego considerando que Morelos exageró el contacto. Sin embargo, desde el VAR lo llamaron y le pidieron que volviera a ver la jugada desde otro ángulo.

Fue ahí cuando Mayorga reversó su decisión y señaló penal a favor de Atlético Nacional. Morelos convirtió desde el punto blanco, decretando así el empate final.

Alfredo Morelos, autor del gol con el que Nacional empató ante Boyacá Chicó | Foto: @nacionaloficial

Esto dice el reglamento

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reveló los audios VAR y dejó en evidencia a Nicolás Gallo como el responsable de que se cambiara la decisión tomada en el campo de juego.

No obstante, la comisión disciplinaria abrió investigación contra Alfredo Morelos por, presuntamente, haber faltado al artículo 64 del Código Disciplinario Único que rige a todas las competencias profesionales disputadas en Colombia.

El literal F de ese artículo, reza: "Suspensión de dos (2) semanas a tres (3) meses y multa de sesenta (60) a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la infracción por actuar con intención de causar una decisión incorrecta de un oficial de partido o contribuir en un error de juicio y en consecuencia hacerlo adoptar una decisión incorrecta”.

Eso quiere decir que, en caso de ser considerado como infractor, Morelos se somete a un castigo mínimo de dos semanas sin poder jugar, además de una multa económica.

El Código Disciplinario añade sobre este literal que las infracciones “podrán ser conocidas por parte del Comité Disciplinario del Campeonato por denuncia de la Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la finalización del partido en cuestión”.

Las palabras que lo condenan

Alfredo Morelos tendrá la oportunidad de declarar y defenderse, sin embargo, en la investigación no solo entra el video de la transmisión oficial, sino también sus palabras después del partido contra Boyacá Chicó en Tunja.

En entrevista con Win Sports, Morelos admitió que se tiró cuando sintió el contacto del defensor Arlen Banguero.

“Ya tenía la posición ganada. El defensor sabe por qué yo hablo con él y le digo: ‘Ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente, yo siento el contacto y me tiro”, apuntó el Búfalo cuando salía del Estadio La Independencia.