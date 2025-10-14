Suscribirse

Según el reglamento, esta es la sanción que le caería a Alfredo Morelos por tirarse ante Chicó

El delantero de Atlético Nacional se encuentra bajo investigación tras una presunta falta al artículo 64 del Código Disciplinario Único de la FCF.

Redacción Deportes
14 de octubre de 2025, 4:12 p. m.
Alfredo Morelos está en vilo faltando pocos meses para el final de su préstamo en Atlético Nacional
Alfredo Morelos está en vilo faltando pocos meses para el final de su préstamo en Atlético Nacional | Foto: Getty Images

Alfredo Morelos está a la espera de conocer la resolución de la comisión disciplinaria, tras el polémico penal que le pitaron a Atlético Nacional contra Boyacá Chicó (1-1) el pasado 5 de octubre.

Al delantero cordobés lo acusan de haberse tirado y provocar la decisión equivocada del cuerpo árbitral, más específicamente de Nicolás Gallo en la cabina del VAR.

Contexto: Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada del Medellín y el agónico triunfo de Fortaleza

Y es que el juez central Jairo Mayorga había dado continuidad al juego considerando que Morelos exageró el contacto. Sin embargo, desde el VAR lo llamaron y le pidieron que volviera a ver la jugada desde otro ángulo.

Fue ahí cuando Mayorga reversó su decisión y señaló penal a favor de Atlético Nacional. Morelos convirtió desde el punto blanco, decretando así el empate final.

Alfredo Morelos, autor del gol con el que Nacional empató ante Boyacá Chicó
Alfredo Morelos, autor del gol con el que Nacional empató ante Boyacá Chicó | Foto: @nacionaloficial

Esto dice el reglamento

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reveló los audios VAR y dejó en evidencia a Nicolás Gallo como el responsable de que se cambiara la decisión tomada en el campo de juego.

No obstante, la comisión disciplinaria abrió investigación contra Alfredo Morelos por, presuntamente, haber faltado al artículo 64 del Código Disciplinario Único que rige a todas las competencias profesionales disputadas en Colombia.

Contexto: Jorman Campuzano confirmó decisión que Atlético Nacional tenía escondida: se le escapó en vivo

El literal F de ese artículo, reza: "Suspensión de dos (2) semanas a tres (3) meses y multa de sesenta (60) a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la infracción por actuar con intención de causar una decisión incorrecta de un oficial de partido o contribuir en un error de juicio y en consecuencia hacerlo adoptar una decisión incorrecta”.

Eso quiere decir que, en caso de ser considerado como infractor, Morelos se somete a un castigo mínimo de dos semanas sin poder jugar, además de una multa económica.

El Código Disciplinario añade sobre este literal que las infracciones “podrán ser conocidas por parte del Comité Disciplinario del Campeonato por denuncia de la Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la finalización del partido en cuestión”.

Audios VAR Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional - Fecha 14 Liga BetPlay DIMAYOR II-2025

Las palabras que lo condenan

Alfredo Morelos tendrá la oportunidad de declarar y defenderse, sin embargo, en la investigación no solo entra el video de la transmisión oficial, sino también sus palabras después del partido contra Boyacá Chicó en Tunja.

En entrevista con Win Sports, Morelos admitió que se tiró cuando sintió el contacto del defensor Arlen Banguero.

“Ya tenía la posición ganada. El defensor sabe por qué yo hablo con él y le digo: ‘Ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente, yo siento el contacto y me tiro”, apuntó el Búfalo cuando salía del Estadio La Independencia.

Mayorga no consideró penal en primera instancia, pero luego vino el llamado del VAR. “Yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y bueno, gracias a Dios se logró el penalti”, añadió Morelos.

