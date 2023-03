“Te tirará al suelo y te aplastará”: Hermano de Dani Alves embiste contra la esposa del jugador por el divorcio

Cada vez quedan menos personas a favor de Dani Alves. El jugador brasileño, que supo brillar con la selección de Brasil y hacer parte de clubes importantes del mundo, hoy se va quedando sin apoyo en uno de los momentos más complicados de su vida. Todo producto de una denuncia por abuso sexual instaurada por una mujer a finales del 2022 y que ahora lo tiene en una cárcel de España.

Su familia, que ha estado al tanto, es la única que queda porque la que era esposa hasta hace un par de días, la modelo Joana Sanz, le dijo adiós de manera sorpresiva dedicándole una carta que fue divulgada.

Después de conocer el adiós de la española, Ney Alves, hermano del deportista, no pudo quedarse callado y sin mediar una conversación previa con la mujer, lanzó un mordaz mensaje por no apoyarlo en medio de la difícil situación.

Jugador y modelo posaban en una gala juntos. - Foto: Getty Images/Joe Maher

El cantante hizo una publicación en su cuenta de Instagram, donde trató de ‘desleal’ a la que era hasta hace horas la compañera sentimental de su hermano: “Les voy a dar un consejo. Es bueno incluso para mí. Nunca esperes consideración, reconocimiento ni lealtad de nadie”.

Para complementar su indirecta, se encaminó a decir que la modelo españolo habría tirado y aplastado a Dani Alves con la decisión tomada: “Tenemos que estar alerta, porque la misma persona que te hace un gran bien es la misma que mañana te tirará al suelo y te aplastará sin piedad”.

Ante esta dura noticia que generó revuelo en España, medios cercanos a la actualidad del jugador en la cárcel aseguraron que se mostró realmente devastado, asumiendo un duro golpe en estos meses.

Según el programa Cuatro al día, el exjugador del Barcelona permaneció solo en su celda, sin tener contacto con alguien. Este medio también agregó que el brasileño está “completamente hundido y muy nervioso”.

Dani Alves se pronuncio sobre la situación que está viviendo - Foto: Instagram: Dani Alves

Y es que desde hace varios días se venía mencionando en suelo español que el matrimonio del jugador con la modelo Joana Sanz estaría en sus últimos días, esto por un enigmático mensaje de la mujer en redes sociales que dio a entender el fin de la relación.

Ahora, días después y con la presión encima por el caso de Alves y los cuestionamientos de su relación, la mujer finalmente puso fin a su historia con el jugador brasileño por medio de una desgarradora carta que escribió con su puño y letra.

Joana Sanz posta carta nas redes sociais indicando fim do casamento com Daniel Alves.



Tradução:



“Desde pequena escrevo meus sentimentos para me expressar, suponho que por ser filha única. Seja por que for, me faz bem. Adoraria que as linhas aqui escritas fossem de amor e… https://t.co/F0VUJh4EeL pic.twitter.com/DiQkD7fPen — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) March 15, 2023

“Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado”, dijo.

Y agregó: “Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”.

Mensaje Joana Sanz, esposa de Dani Alves. - Foto: Captura pantalla Instagram joanasanz

Sanz se mostró realmente dolida por la terminación de su matrimonio con el futbolista, a quien visitó incluso en la cárcel en varias ocasiones. “Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida, se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15″, dijo la mujer.