Técnico de São Paulo contó el secreto para que James Rodríguez juegue mejor; Lorenzo fue clave

“ Ya nos ha dado demostraciones importantes, hoy no estuvo mal en el partido, solo es un cambio para tener un nuevo equipo en el partido, en los primeros minutos se nos complicó. A nuestro regreso, tuvimos que tomar medidas para cambiar el contexto” , explicó el entrenador sobre el hecho de haber cambiado a James antes del primer cuarto de hora del segundo tiempo.

Victoria para respirar

“Jugadores como Calleri, Lucas, Arboleda, que faltaron, todos los que entraron le han ido dando muchas condiciones al equipo y han ido mejorando nuestro grupo. Ahora bien, es natural que no siempre fluya como queremos. Aun así, creo que el equipo está encontrando buenas condiciones y no falta lucha, dedicación y compromiso ”, explicó.

Dorival hizo la salvedad que “Cruzeiro no jugó el fin de semana y se preparó como nadie para este partido”, lo que dificultaba aún más la tarea para sacar los tres puntos. “Tuvimos un partido muy complicado, que exigió mucho a nuestro equipo y, aun así, ante un rival que tiene la segunda o tercera mejor defensa de la competición si no me equivoco, fue fruto de mucho trabajo”, agregó.