Temor por la suerte de cinco mujeres futbolistas iraníes que no cantaron el himno: las obligaron a hacer saludo militar

Cinco mujeres abandonaron el hotel donde su selección estaba concentrada en Australia.

9 de marzo de 2026, 10:46 a. m.
Las futbolistas fueron obligadas a hacer un saludo militar tras haberse negado a cantar le himno nacional de su país en un encuentro anterior.
El mundo del deporte no es ajeno a lo que está sucediendo tras la guerra declarada por Estados Unidos e Israel contra Irán, algo que tiene en la sombra el desarrollo de la Finalissima y la participación de esta última selección en el próximo mundial que se disputará en Norteamérica.

Cinco futbolistas iraníes abandonaron el hotel donde concentraban en Australia.
Justamente, en medio de los bombardeos y de la tensión que se vive en Medio Oriente, cinco integrantes de la selección femenina de Irán decidieron abandonar el hotel donde se encontraban concentradas y, actualmente, están a salvo bajo custodia policial.

Según información difundida por CNN Sports, las futbolistas, que estaban disputando la Copa Asiática Femenina en Australia, se han convertido en el símbolo de este conflicto, pues hay miles de peticiones reclamando el bloqueo de su salida de la isla por miedo a que sean reprimidas y perseguidas por el régimen cuando lleguen a su país natal.

A las deportistas se les ha visto realizando actos que podrían significar su inconformismo con los líderes de esta nación; de hecho, en el partido disputado el pasado lunes, no cantaron el himno nacional de su país, algo que fue interpretado como un gesto de traición hacia las autoridades iraníes.

Días después, según CNN Sports, las futbolistas fueron obligadas a cantar el himno en el segundo partido que disputaron; para este domingo, las cosas fueron más allá y además de volver haber sido obligadas a entonar el himno, tuvieron que hacer un saludo militar antes del partido que perdieron contra Filipinas por un marcador de 2-0.

Los aficionados iraníes y otros más que presenciaron el encuentro se agolparon a la salida del estadio para rodear el autobús y pedirle a la policía por la seguridad de las futbolistas.

“Salven a nuestras chicas” corearon los aficionados que buscaban poner. salvo a las futbolistas; de hecho, varias deportistas hicieron el gesto internacional de ayuda desde el interior del bus, según indicó a Hadi Karimi, defensor de derechos humanos y miembro de la comunidad iraní residente en Australia.

Al respecto, el medio citado señaló que una fuente cercana buscó restarle atención a los hechos, señalando que desconocía si las mujeres sabían el verdadero significado del gesto.

Este hecho ha trascendido las fronteras y fue retomado por Reza Pahlavi, hijo del derrocado shah de Irán y quien pidió al gobierno de Australia velar por la seguridad de las deportistas, a quienes les auguró graves consecuencias si regresan a su país.

“Como resultado de su valiente acto de desobediencia civil al negarse a cantar el himno nacional del régimen actual, se enfrentan a graves consecuencias si regresan a Irán. Exijo al gobierno australiano que garantice su seguridad y les brinde todo el apoyo que necesiten”, publicó Pahlavi en X.

Al respecto, un exdefensor de derechos humanos en Australia dijo que tras la eliminación de las iraníes del certamen, ahora debería ser la Confederación Asiática de Fútbol la que debía garantizar la seguridad de las atletas.

Cinco futbolistas iraníes abandonaron el hotel donde concentraban en Australia.
Aficionados iraníes pidieron a las autoridades australianas proteger a las futbolistas del país que se encuentra en guerra. Foto: Getty Images

“Ningún grupo de atletas debería ser tomado como rehén por su propia federación miembro ni se le debería negar el acceso a redes de apoyo externas”, dijo Craig Foster, exdefensor australiano de derechos humanos.

“Lo primero que la comunidad futbolística australiana les pide es que permitan el acceso de las jugadoras a redes de apoyo seguras y culturalmente apropiadas, para que puedan expresar de forma privada y confidencial si se sienten inseguras y qué les gustaría que sucediera”, agregó.

