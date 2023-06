“Tengo que dar un paso hacia otro lado”: Juan Pablo Vargas revela detalles de una posible salida en Millonarios

El defensor central del conjunto ‘embajador’ se ha convertido en una pieza fundamental para el once ideal dirigido por el técnico Alberto Gamero desde su llegada en el año 2020, en un contrato en el que se acordó un préstamo con opción de compra.

En el inicio de la temporada hizo su debut con la escuadra capitalina como titular y desde entonces se ha consolidado como el principal defensa en el club. Durante su primera temporada logró estar presente en 25 encuentros y para diciembre de ese mismo año, las directivas del club hicieron uso de la opción de compra del jugador, extendiendo su contrato por varias temporadas más.

En la temporada siguiente, una fractura en dos de sus vértebras lo alejaron de las canchas por más de seis semanas y tuvo la oportunidad de regresar al equipo para el segundo semestre del 2021. El año pasado acompañó a Millonarios en la obtención del título de la Copa Colombia, siendo titular y referente de la defensiva ‘embajadora’.

Juan Pablo Vargas anotó doblete en el triunfo azul ante Alianza. - Foto: @MillosFCoficial

Debido a su gran momento futbolístico, ha sido tenido en cuenta por su país para jugar vestido con la camiseta Costarricense, logrando disputar la Copa del Mundo Qatar 2022, en la cual consiguió anotar un gol ante la Selección de Alemania. Ahora se encuentra al lado de su selección en partidos amistosos de la fecha FIFA y estará presente en la próxima edición de la Copa Oro que tendrá inicio el sábado 24 de junio.

Previo al amistoso ante Guatemala, Juan Pablo reveló algunos detalles de su actualidad con Millonarios en medio de una entrevista realizada por el medio Deportes Repretel.

Ante el cuestionamiento de sí ya había cumplido el ciclo con el club capitalino y que si estaría para dar un salto más, refiriéndose a un posible cambio de equipo, Vargas comentó que “Vieras, que no lo siento así porque eso sería desprestigiar lo que es y significa Millonarios. Obviamente, estamos en temas de la renovación del contrato, qué situaciones se pueden dar, no hay nada establecido aún.”

Vargas celebró a rabiar e incluso le dedicó el tanto a su esposa - Foto: AP

El jugador de 28 años siguió agregando que en el caso de quedarse en Millonarios sería muy feliz, “Si me quedo y si sigo en Millonarios, voy a hacer muy feliz ahí. La gente siento que me quiere bastante, me ha mostrado su apoyo y si tengo que dar un paso hacia otro lado también lo haré con la misma ilusión desde el primer día que empecé a jugar fútbol”.

¿Ya se cumplió el ciclo de Juan Pablo Vargas en Millonarios de Colombia?



Así respondió el defensor: pic.twitter.com/NrHKcX14vy — Deportes Repretel (@deporterepretel) June 16, 2023

Cabe recordar que el defensor tiene contrato vigente con Millonarios hasta diciembre del 2023, por lo cual la institución ya analiza las posibilidades de renovar o de no continuar con el experimentado futbolista.

En la entrevista, también se le pregunta cuanto dinero le están ofreciendo a Juan Pablo Vargas para quedarse en Colombia, sin embargo, el costarricense no dio detalles de este aspecto por cuestiones personales.

“Son temas privados que obviamente no los voy a decir por acá, pero la intensión de ellos es renovarme y obviamente que hacen su sacrificio”, finalizó el futbolista que estuvo presente en el primer partido amistoso y aunque no tuvo minutos en cancha, acompañó a su equipo en la victoria por la mínima diferencia ante Guatemala.

Juan Pablo Vargas, jugador Millonarios. - Foto: Instagram oficial - jpvarga5

Se espera que el jugador esté en acción el próximo martes 20 de junio en el último partido de preparación antes del debut en la Copa Oro ante Ecuador. Costa Rica hace parte del grupo C y se enfrentará frente a Panamá y El Salvador, los días 26 y 30 de junio, respectivamente.

Por el lado de Millonarios, los ‘azules’ disputarán el paso a la final de la liga colombiana este sábado ante Independiente Medellín en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en el cual un empate o una victoria los clasificaría a la gran final.