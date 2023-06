Colombia vs. Irak: canal y hora para ver el en vivo del partido amistoso de la Selección

Este viernes 16 de junio la Selección Colombia medirá fuerzas ante su similar de Irak por un partido amistoso correspondiente a la fecha Fifa. El compromiso se llevará a cabo en el estadio de Mestalla, en territorio español. Los dirigidos por el profesor Néstor Lorenzo intentarán buscar una victoria que afiance cada vez más al grupo.

Con la ausencia de Radamel Falcao García, James Rodríguez y David Ospina en esta convocatoria, el combinado patrio última detalles para lo que serán las Eliminatorias Suramericanas de cara al Mundial de 2026, que se va a disputar en Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque Irak no es una selección muy fuerte, este juego le será de gran utilidad al profesor Néstor Lorenzo para evaluar alternativas de cara a las competencias oficiales. En la presente fecha Fifa, algunos de los referentes de la Selección Colombia son Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina y Camilo Vargas.

Hora y canal para ver el partido de la Selección Colombia

Hora: 2:00 p. m. (hora de Colombia).

Canal: Caracol TV y RCN.

Estadio: Mestalla.

Plantel colombiano para el partido amistoso ante Irak. Foto: FCF - Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Declaraciones de Néstor Lorenzo en rueda de prensa

Esto dijo Néstor Lorenzo en rueda de prensa, de cara al duelo ante Irak:

Lorenzo habló del rival. “Irak de los últimos seis encuentros ganó cuatro, fue campeón del Golfo jugando contra selecciones difíciles, es un equipo fuerte desde lo físico y será complicado, no será fácil, por eso iremos a enfrentarlos con toda la seriedad”.

Habló sobre las cargas de los convocados. “Uno planifica y Dios dispone, queremos dosificar las cargas. En un equipo hay jugadores que hacen más esfuerzo que otros y estando en vacaciones es riesgoso. En la medida que podamos aminorar esos riesgos lo haremos, pero en la medida en que podamos plantear el partido a nuestro estilo y juego también lo vamos a hacer”.

Lorenzo espera formar un buen grupo. “La idea sigue en afirmar los lazos del grupo e ir buscando al equipo, en sí no fueron dos semanas de trabajo porque algunos llegaron en los últimos días; sin embargo, el grupo se fue armando de a poco. Esta es una etapa del año que es complicado porque recientemente terminaron las competencias y los jugadores hacen un esfuerzo grande para venir en sus vacaciones, pero hemos visto una actitud de su parte”.

Luis Díaz entrenando con la Selección Colombia. Foto: FCF - Foto: Foto: FCF

La idea de juego del director técnico argentino. “Vemos que se van consolidando conceptos que se han ido trabajando con los que están, así como los que no; todos llegan bien con un objetivo claro que es hacer una buena Copa América y clasificar al Mundial con unas buenas Eliminatorias”.

Sobre la misma Copa América, Lorenzo afirmó sin tapujos que la quiere ganar. “Ganarla. Por supuesto. El objetivo es ganar cada partido. Lo que planteamos es jugar para ganar”.

Sobre la ausencia de Jhon Córdoba, esto dijo Lorenzo. “En el espectro de la selección hay más de 60 jugadores que seguimos. Los estamos viendo, por supuesto. Pero es difícil venir y nadie está excluido. La puerta siempre está abierta para todos. Ahora vinieron muchos nuevos y si no hubieran venido ellos, seguro que preguntarían por alguno”.

Néstor Lorenzo destacó que no le ha dicho el once inicial a los jugadores. “Todavía no le dije el equipo a ellos. Sé quién puede ser por la alineación, pero los chicos aún no saben quién juega y quién no”.

Selección Colombia en sus preparativos para enfrentar a Irak y Alemania. - Foto: @FCFSeleccionCol

Cabe mencionar que Néstor Lorenzo fue asistente técnico de José Néstor Pekerman. Conoce muy bien a los jugadores colombianos e intentará seguir por un buen camino.