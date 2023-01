“Terminaremos”: AFA le pone punto final a la decisión sobre la continuidad de Lionel Scaloni

Un mes ha pasado desde que las cámaras del mundo entero captaron las lágrimas del técnico de la selección Argentina, Lionel Scaloni, por haber logrado muy joven lo que muchos otros intentaron pero no pudieron, ser campeón con el equipo ‘albiceleste’ de una Copa del Mundo. El exjugador argentino que hizo parte de la delegación de su país en el Mundial del 2006, el año anterior (2022) lideró al equipo comandado en el campo por Lionel Messi hacia la tercera estrella y dio una alegría máxima a los aficionados sudamericanos.

El entrenador Lionel Scaloni motivando a sus jugadores en la prórroga del partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia, en el Estadio Lusail en Lusail, Qatar. - Foto: AP

Su nombre ahora escrito en las páginas doradas, se ha cotizado y ahora genera el respeto de todos los que algún día lo habían criticado por su “inexperiencia”. Claudio Tapia, presidente de la AFA que siempre creyó en el guía del proceso habló de la prolongación del contrato con Scaloni y calmó los rumores de una posible ruptura de las relaciones: “Cuando ‘el Gringo’ venga, que está de vacaciones y está disfrutando de su familia, nos sentaremos y terminaremos lo que hay que terminar. Los dos somos hombres de palabra y los dos nos dimos la palabra. A veces hay temas menores, que hay que terminarlos, y eso es lo único que falta”.

En su conversación con el medio radial La Red de su país, se mostró más que confiado porqué entre ambos ya hubo charlas para que la ‘Scaloneta’ siga su camino de victoria: “Yo sé que bien venga firmará su contrato y continuará el cuerpo técnico que nos dio tantas alegrías, porque es lo que todos queremos y es a lo que nos comprometimos, tanto ‘el Gringo’ como yo”. Agregó, “hay una selección para ocho o diez años más. Lo más importante es el proyecto”.

"Chiqui" Tapia, presidente de la AFA y Lionel Scaloni, director técnico de la selección de Argentina. Foto: Twitter @tapiachiqui - Foto: Foto: Twitter @tapiachiqui

Quien permanece por estos días de vacaciones en suelo español, también abrió un espacio a la prensa de ese país para despejar dudas sobre lo que será su vuelta a Sudamérica y la decisión que tomará de cara a su futuro: “Yo estoy en estos días viajando para Buenos Aires. Espero sentarme con el presidente, reunirme con él para después ver si llegamos al acuerdo que queremos. Esa es la idea. No sé qué día voy a viajar, porque estoy bien con la familia acá (Mallorca) y disfrutando estos días”, explicó durante una charla en la Cadena COPE.

Además, sin afirmar desde ya que todo saldrá bien sí resaltó que para el acuerdo hay una buena conversación con el dirigente: “Con Tapia tengo la mejor relación y le agradezco de verdad la oportunidad que me dio. Cuando vaya, anunciaremos lo que tenga que ser. Estoy bien donde estoy, una selección me permite estar en mi casa y con toda mi familia”.

Scaloni y Messi abrazados tras el paso a la final - Foto: AFP

Sorpresivamente, apenas habiendo pasado un mes de su título Mundial no descartó entrenar otra selección: “¿Por qué no?, España me dio un montón y es mi segunda casa. Cualquier argentino diría lo mismo porque nos tratan increíblemente bien. Me siento parte de este país, pero España hace bien en tener entrenadores españoles. Yo si pudiera tener un pase de un jugador español para mi selección sería Pedri”.

