Tijera de Lamine Yamal le da la vuelta al mundo: descomunal golazo para FC Barcelona

La maniobra acrobática llegó tras un centro de Dani Olmo en el partido contra Real Oviedo por la fecha 21 de la liga española.

Sebastián Clavijo García

25 de enero de 2026, 5:17 p. m.
Lamine Yamal marcó uno de los mejores goles de su carrera profesional.
Lamine Yamal protagonizó el gol de la fecha en la liga española. El joven atacante del FC Barcelona se inventó una tijera para marcar el tercer tanto del partido contra Real Oviedo (3-0) en el Spotify Camp Nou.

Sobre los 73 minutos de partido, Dani Olmo sacó un centro desde la izquierda y encontró a Lamine parado en el borde del área.

Aunque la pelota iba un poco retrasada, no fue problema para el 10: se inventó una definición acrobática para mandarla a guardar y desató la locura en las tribunas del estadio.

Varios de sus compañeros se llevaron las manos a la cabeza, alucinando con lo que acababan de ver.

Video: así fue el gol de Lamine Yamal hoy, contra Real Oviedo

Minutos antes del pitazo inicial, Lamine Yamal había sido elegido como el jugador del mes en la liga española.

El canterano fue fundamental para las victorias de diciembre, que significaron el liderato en la tabla de posiciones.

Este mes ya levantó un título en la Supercopa de España y viene siendo titular por la banda derecha, acompañando con sus regates a Robert Lewandowski y Raphinha.

Lamine consiguió este galardón tras superar en la votación final a Kylian Mbappé (Real Madrid), Germán Valera (Elche), Koke (Atlético de Madrid) e Ionut Radu (Celta).

Tabla de posiciones - LaLiga (fecha 21)

El golazo de Lamine Yamal puso el broche de oro a una nueva goleada del FC Barcelona, que recupera el liderato de LaLiga y le saca un punto de diferencia al Real Madrid.

Todas las anotaciones llegaron en el segundo tiempo: Dani Olmo abrió la cuenta al minuto 52′, antes que Raphinha definiera por encima del arquero.

El Barça llegó a 52 puntos en el campeonato local, producto de 17 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Real Madrid es segundo con 31 unidades, luego de ganarle a Villarreal en el partido que cerró la jornada del sábado.

El conjunto azulgrana llega entonado a la última fecha de la Champions League, que se disputará el próximo miércoles en simultánea para definir los ocho clasificados a octavos de final.

La tabla de posiciones está muy apretada y Barcelona marcha en la novena posición recibiendo al Copenhague en el Camp Nou, un partido en el que parten como favoritos.

Clasificar directamente les evitaría sumar dos partidos más al desgastante calendario. Cabe recordar que los otros ocho clasificados a la siguiente fase se disputarán en un playoff ida y vuelta.

Los culés sueñan con ganar su sexta Champions League, aunque tampoco quieren descuidar el torneo local donde las diferencias respecto al segundo son mínimas.

