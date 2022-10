Tino Asprilla avisa de jugadorazo que tiene el FPC y le encanta para la Selección Colombia

Con el inicio del nuevo proceso de la Selección Colombia al mando de Néstor Lorenzo, la idea es que el equipo nacional tenga un cambio generacional para los años venideros con jugadores nuevos, entre los que resaltan los de la Liga local, que serán un aporte sustancial de cara a las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, al que la Tricolor busca volver luego de la decepción de no hacer parte de Qatar 2022.

Mientras empiezan las eliminatorias en 2023 para la cita orbital, el entrenador nacional viene realizando microciclos con piezas de la Liga local, en busca de rescatar nombres que aporten en un futuro llamado definitivo a la lista final. Entre esos que han sido llamados, está el de Andrés Gómez, figura joven de Millonarios que de la mano de Alberto Gamero ha salido a la luz del FPC y ha encantado y descrestado a más de uno.

Entre ellos, el referente colombiano Faustino Asprilla, que no se guardó elogio para la joven realidad del fútbol colombiano, diciendo: “Él seguramente va a hacer su carrera, pero es un jugadorazo y ojalá siga en ese nivel para que pueda estar en las Eliminatorias”.

Resaltando lo que ha visto de Gómez en campo, hizo una lista y cerró diciendo que era un jugador que le encantaba: “Tiene muchas cosas y todos los días me impresiona más, cada partido juega mejor, no va a ser flor de un día, tiene carácter y personalidad, me encanta”.

Carlos Andrés Gómez, Millonarios. - Foto: Dimayor

Al jugador, por su parecido con el ahora comentarista, lo han apodado ‘Tinito’, a lo que dijo: “Yo también le digo ‘Tinito’”. Y para finalizar, terminó sus comentarios positivos con: “no le ha costado y tiene los pies sobre la tierra”.

Y es que el fútbol colombiano está acostumbrado a sacar nuevas promesas cada temporada y en este 2022 se ha empezado a hablar de un futbolista que llena de ilusión. Se trata de Carlos Andrés Gómez Hinestroza, atacante que genera grandes sensaciones en la hinchada de Millonarios.

Con 20 años de edad, este extremo chocoano ya sabe lo que es marcar gol en dos clásicos del FPC, al batir las redes en los partidos ante América de Cali e Independiente Santa Fe. En lo corrido del año, registra 1.956 minutos disputados en 30 partidos de Liga BetPlay, 24 de ellos como titular, y ha marcado siete goles.

🎥 “Es muy bonito ver a esta hinchada, le dedico este triunfo a ellos, se lo merecen" Carlos Andrés Gómez, figura de Millonarios. pic.twitter.com/5BUVyRNgtM — Win Noticias (@NoticiasWin) September 4, 2022

Su gran momento, promovido por el técnico Alberto Gamero, ha hecho que equipos del exterior se fijen en los servicios de Gómez, quien debutó como profesional en noviembre de 2021.

El miércoles pasado se conoció que varios ojeadores estaban presentes en la final ida de la Copa BetPlay entre Junior de Barranquilla y Millonarios. Aunque inicialmente se habló sobre el interés en Daniel Ruiz, volante 10 del cuadro albiazul, desde Portugal hay información que vincula a Carlos Andrés Gómez.

Según el periodista Pedro Sepúlveda, Benfica “no está en Colombia para ver a Daniel Ruiz, sino a Carlos Andrés Gómez”. Además, aseguró que “el delantero de 20 años de Millonarios es referenciado” por el equipo portugués, Manchester City y Red Bull Bragantino de Brasil.

❌ Exclusivo. @SLBenfica não está na Colômbia para ver Daniel Ruiz mas sim Carlos Andrés Gómez. O avançado de 20 anos do Millonarios está referenciado pelos encarnados, @ManCity e @RedBullBraga . Não existe qualquer contacto entre clubes, ao dia de hoje. 🦅 pic.twitter.com/X2NPUdEEHi — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) September 30, 2022

Por el momento “no hay contacto entre clubes” para acordar cifras por los servicios de la promesa cafetera.

Otros medios aseguran que esos equipos sí estaban en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla para ver a Daniel Ruiz, quien además estaría siendo seguido de cerca por uno de los equipos más importantes de Europa.