Toni Kroos y su hermano Felix explotaron contra el Dibu Martínez y los premios The Best: “Nadie lo conocía antes del Mundial”

Los premios entregados en la pasada gala de The Best no dejaron a todo el mundo del deporte contento, en especial a los jugadores de Real Madrid, quienes esperaban que su arquero, Thibaut Courtois, y su delantero estrella, Karim Benzema, tuvieran algo más de protagonismo, más allá de ser incluidos en el equipo ideal de la Fifa.

Aunque muchos reconocen el papel que desempeñó el argentino Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022, llevando a su selección a coronarse como campeona, consideran que no tuvo una temporada para destacar con el Paris Saint Germain, por lo que esperaban que el francés Benzema fuera elegido como el mejor del mundo en The Best.

Lionel Messi y Ronaldo Nazário se cruzaron durante la gala de los premios The Best. - Foto: Captura de pantalla video publicado por la cuenta de Instagram @oddznetwork

Lo mismo sucedió con Emiliano Dibu Martínez, a quien el ente rector del fútbol le entregó el premio como mejor portero de la temporada, por encima de Courtois; estos reconocimientos no cayeron bien y despertaron el descontento de los aficionados del deporte rey y de algunos de sus protagonistas, como el referente del Real Madrid Toni Kroos y su hermano, quienes no se guardaron nada contra la organización.

Esto lo dejaron claro en el podcast Einfach mal Luppen, en el que Toni y Felix aprovecharon para hablar de sus impresiones sobre los premios The Best.

Para empezar, el mediocampista del Real Madrid se mostró de acuerdo con el trofeo entregado a Messi y aseguró que no lo sorprendió, debido a que fue un año atípico en el que el Mundial cerraba una temporada y lo hecho allí eclipsaría lo que había sucedido el resto del año.

“En un año como este, después de la Copa del Mundo, ese torneo siempre es un punto importante cuando se trata de premios. Fue el jugador destacado allí. Así que no fue una sorpresa”, dijo el jugador merengue.

Sin embargo, su hermano Felix no se guardó nada y se fue en contra del reconocimiento entregado a Messi en la gala: “Puede ser el mejor jugador de la Copa del Mundo, pero aun así se trata de todo un año. No pensé que fuera tan ‘destacado’ como para tener que serlo”.

'Dibu' Martínez se llevó el premio The Best a mejor arquero. - Foto: REUTERS

Frente al galardón que recibió el Dibu Martínez, el hermano del centrocampista alemán lo criticó fuertemente y aseguró que era un desconocido antes del Mundial Qatar 2022.

“Fue una broma para mí que el portero de Argentina también fuera el mejor portero, nadie lo conocía antes del Mundial y sólo se llevó el premio por la Copa del Mundo. Ni siquiera pensé que lo hiciera tan bien. Hizo una o dos paradas buenas, especialmente en la final, pero no dio la mejor impresión de ser el mejor portero. Fue una gala de broma para mí”, concluyó.

David Alaba reveló por qué votó por Messi y no por Benzema en ‘The Best’

El austriaco David Alaba, por ejemplo, está siendo blanco de críticas por haber votado por el 10 de la selección de Argentina antes que por su compañero en el Real Madrid, Karim Benzema, uno de los tres finalistas en la categoría de mejor jugador.

Alaba, como capitán de la selección de Austria, debía dar cinco puntos a quien considera el mejor jugador del mundo, tres puntos a quien a su juicio ocupaba el segundo lugar y un punto al tercero. Así, pues, le dio más puntos a Messi que a Benzema, por lo que de inmediato lo cuestionaron en redes sociales, tanto que tuvo que salir a defenderse.

El austriaco David Alaba aseguró que su voto fue en nombre de su selección y no en nombre propio. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

Quien se desempeña como lateral derecho en el Real Madrid afirmó que, aunque el voto figura con su nombre, haber escogido a Messi sobre Benzema fue una decisión grupal con los miembros de la selección de Austria. También aprovechó para elogiar el talento del delantero francés, vigente Balón de Oro, quien no pudo disputar la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022 por una lesión.

“En cuanto al Premio FIFA The Best: La selección de Austria vota por este premio como equipo, no yo solo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide”, escribió Alaba en su cuenta en Twitter, publicación que ya suma 14.000 ‘me gusta’.

Entretanto, acerca de Benzema, comentó: “Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones. Y yo he dicho muchas veces que para mí es el mejor delantero del mundo, y sigue siendo así. Sin duda”.