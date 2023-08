Tragedia en el Mundial Femenino: figura de España perdió a su padre en plena celebración del título

Desde España aseguran que la muerte del padre de Carmona se había dado antes del pitazo inicial, pero decidieron informarle de lo sucedido hasta después de la celebración. De hecho, Olga estuvo presente en la rueda de prensa como jugadora del partido y en ese momento aún no se había enterado de la fatídica noticia.

Una vez finalizado el partido ante Inglaterra, Carmona fue entrevistada por la televisión española y allí reveló a quién había dedicado el gol de la victoria. “Lo que hemos conseguido va para la madre de una de mis mejores amigas, que falleció recientemente; he celebrado el gol con su camiseta. Desde aquí se lo dedico a toda la familia con todo el amor”, mencionó.

Un gol para el cielo

El equipo que dirige Jorge Vilda fue fiel a sí mismo y dejó su sello en el Stadium Australia. Encontró la resistencia, como era de esperar, de un combinado inglés que no se rindió en ningún momento y que sobrevivió agarrado a una gran Mary Earps, que le mantuvo con vida deteniendo un penalti con 1-0.

Sin embargo, no cundió el nerviosismo en las filas de la selección española, que replicó al instante, con una buena doble oportunidad de Salma Paralluelo, que no acertó a rematar un buen centro, y de Alba Redondo que sí lo hizo, pero de una forma demasiada centrada que no logró superar a Mary Earps.