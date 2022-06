El entrenador argentino no logró el objetivo de la cita orbital, pero mantendría el apoyo de los directivos en el proceso.

Tras no ir a Catar 2022, Perú ya tendría una decisión sobre el futuro de Ricardo Gareca

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene como prioridad renovar el contrato del técnico argentino Ricardo Gareca para que siga durante los próximos cuatro años al frente de la selección peruana, que el lunes perdió en penales el repechaje al Mundial de Catar-2022 contra Australia.

“La prioridad es que se quede Ricardo. Todo lo demás es secundario. Si bien es cierto que hay un grupo de trabajo, sabemos perfectamente que todo va de la mano con el liderazgo que ha impuesto Ricardo en todos estos años”, dijo en conferencia de prensa el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas,

“Yo tengo un plan y ese plan es Gareca, no tengo plan B. Ahora tenemos que centrarnos en la continuidad de él”, indicó el exjugador mundialista.

🎙 Juan Carlos Oblitas: "La prioridad es que se quede Ricardo Gareca. No tengo un plan B". #UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/7iSYmooaK9 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 17, 2022

“Agustín (Agustín Lozano, presidente de la FPF) y yo le comentamos que queremos que siga al frente de la selección peruana. Estoy convencido de que es la persona indicada para los cuatro o cinco años que vienen”, agregó.

Oblitas indicó que el jueves mantuvo una reunión con Gareca para conversar sobre la coyuntura que dejo el partido de repechaje con Australia en Doha. En dicho encuentro se le planteó al técnico seguir con miras al proceso clasificatorio del Mundial-2026.

“No voy a dar los detalles, pero salí con optimismo de esa reunión. Se va a tomar unos días de reflexión con su familia”, añadió el dirigente.

Siempre estaremos de pie para alentar a los jugadores que dejan todo por nuestra querida 'blanquirroja'. #UnidosSomosMásFuertes #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/qeDKlp0wJ5 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 13, 2022

Gareca clasificó a Perú a Rusia-2018 tras una ausencia de 36 años en mundiales, lo que lo convirtió en el hombre más querido de Perú.

En la reciente eliminatoria sudamericana, Perú quedó quinto y le correspondía enfrentar a un equipo de Asia, lo que hizo creer a muchos peruanos que el billete a Catar estaba asegurado de antemano. La derrota ante Australia fue un baldado de agua fría.

En siete años, Gareca dirigió 96 partidos con Perú: 40 ganados, 21 empates y 35 derrotas. Bajo su batuta, la selección peruana pasó a tener mentalidad ganadora.

Las declaraciones de Gareca tras la eliminación

En Catar, donde en pocos meses se realizará la Copa del Mundo 2022, inició y terminó el sueño mundialista de los peruanos, luego de quedar ad portas de clasificarse a su segunda cita orbital de manera consecutiva, de la mano del argentino Ricardo Gareca, que ha llevado un exitoso proceso con el equipo sudamericano.

Ricardo Gareca se quedó cerca de llevar a Perú a su segundo mundial de manera consecutiva - Foto: AFP - Diseño de SEMANA

El cuadro inca fue superior a su rival, Australia, en el trámite de los 120 minutos y hasta cierta parte de los penales. Ya en la instancia de los once pasos, la popular lotería les jugó en contra a los dirigidos por el argentino, que declinaron sus posibilidades tras dilapidar dos cobros.

Al término del juego, Gareca compareció ante los medios de comunicación y dio sus primeras impresiones sobre la eliminación: “Entregaron todo, fue un partido parejo, difícil, de marcador cerrado, lástima quedamos eliminados en los penales”.

Junto a la primera declaración, mostró su tristeza por no haber logrado el objetivo de brindarle una alegría más a los aficionados peruanos que viajaron hasta la sede del partido y los que se quedaron en el país: “Queríamos ganarlo durante el partido, pero no se pudo. Vino una multitud, no le pudimos dar esa alegría y eso nos duele”.

Finalmente, fue consultado sobre el proceso que ya lleva siete años a su cargo, en una segunda etapa: “No es momento para hablar de ese tema. Una vez llegue a Lima veré qué hacer”.

*Con información de la AFP.