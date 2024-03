Tras reunión con directivo, Jürgen Klopp habló de su futuro y dijo si podría quedarse en Liverpool

“Michael no es tonto. No es un tema del que se deba hablar, para ser honesto. ¿Te imaginas que cambié de opinión ahora? ¿Puede? Por supuesto que no. No puedo decir lo que dije... Sería como, ‘Nunca, nunca, para otro club de Inglaterra’ y luego firmé para el año que viene por un vecino o lo que sea, o quien necesite un entrenador”, indicó Klopp en la rueda de prensa previa al partido de este jueves contra Sparta Praga por Europa League.