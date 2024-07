Tren Valencia desata polémica en Argentina: se le fue de frente a Messi y le lanzó ácida crítica

El exjugador no solo se refirió al astro rosarino, sino que metió en la cuenta a otro de los experimentados, que se retirará de su selección luego del partido del domingo. “Entonces ellos (los colombianos) que están jóvenes tienen que saber ese plus que no es el mismo Messi. Di María no es el mismo jugador que nosotros conocimos con 23, 24 años, 26, 27... Esa es una ventaja que nosotros tenemos que tratar de aprovechar”, insistió.