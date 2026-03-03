Tres goles que no sirvieron: Barcelona firma su primer fracaso de la temporada en la Copa del Rey

FC Barcelona confirma el primer fracaso de la temporada. Un torneo donde siempre es favorito no pudo ser una realidad en este 2026 y así se consume el primer batacazo con Hansi Flick a la cabeza en la dirección técnica. El club catalán no tiene de otra que priorizar los títulos de LaLiga y la Champions League antes del Mundial 2026.

Por las semifinales de la Copa del Rey, FC Barcelona tuvo que medir fuerzas con el Atlético de Madrid. El club catalán finalizó la serie de local, pero la tarea estaba bastante complicada luego del 4-0 que el club ‘colchonero’ le propinó en la ida, con goles de Eric García, Ademola Lookman, Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Para la vuelta, FC Barcelona, como su grandeza lo indica, le hizo frente a la larga desventaja que ya tenía en el marcador, pero la gasolina solamente le alcanzó para anotar tres goles y así consumar la eliminación en Copa del Rey. Atlético de Madrid celebra y ahora es el primer finalista de este torneo.

Lamine Yamal durante el partido contra Atlético de Madrid. Foto: Getty Images

Un juego que cumplió con los pronósticos, pues FC Barcelona dominó desde el comienzo y comenzó a sentenciar al Atlético de Madrid en la zona defensiva. Un doblete de Marc Bernal y un penalti bien ejecutado de Raphinha fueron más que suficientes para que el ‘Aleti’ terminara sufriendo. El club catalán siguió atacando, pero nunca encontró el camino al cuarto.

Atlético de Madrid a la final

Los cuatro goles se alcanzaron ante la avalancha del Barcelona en el Spotify Camp Nou. En los minutos finales tuvo varias ocasiones de gol, donde el portero argentino Juan Musso fue una de las grandes figuras. Tuvo tres mano a mano en los que achicó con jerarquía para no permitir más goles. Lamine Yamal, Raphinha y demás jugadores intentaron hacer daño, pero la definición falló.

De esta manera, Atlético de Madrid, que no levanta la Copa del Rey desde 2013, disputará la final en Sevilla ante el vencedor del derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club. El juego definitivo está pactado para el 18 de abril en La Cartuja.

En resumen