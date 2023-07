Tulio Gómez, dueño del América de Cali, incursiona en la política y se postula como candidato a importante cargo: “la corrupción se acabó”

En su primer intento de llegar a un cargo público como gobernador, Gómez aseguró que “Tenemos varios avales, 8 o 10 avales. Ya con nuestro equipo asesor buscaremos un partido político que no tenga corrupción, que no tenga mancha de politiquería ”, y añadió “Será una gobernación cívica, donde no estaremos marcados por x o y partido. Esta será una gobernación de todos y para todos”.

En una entrevista concedida al Diario As, Tulio confesó que no utilizará al América como un medio para hacer campaña política. “El otro día un hincha me decía que si yo había armado el equipo para quedar campeón o para sacar un millón de votos. Yo nunca usaría al América para hacer política, soy muy respetuoso. Y soy mal político, estos días salí a los barrios a recoger firmas y me daba pena decirle a la gente que firmara. Tengo varias empresas, pero no estoy en el día a día. Yo manejo el bosque y los subalternos, los árboles”.