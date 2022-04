Tulio Gómez habló de la posible llegada de Alexandre Guimarães al América

Desde la salida de Juan Carlos Osorio del pasado 31 de marzo, América de Cali ha empezado con la búsqueda del que será su nuevo técnico para lo que resta de la temporada. Varios nombres han sonado para llegar al banquillo rojo, desde Wílmer Cabrera, exjugador del club, hasta Alexandre Guimarães, uno de los estrategas más queridos por la hinchada.

Precisamente, este último ha generado revuelo en la fanaticada americana, pues su regreso estaría más cerca de lo pensado. Así lo informó el máximo accionista del club, Tulio Gómez, quien en los últimos días ha revelado detalles de la salida de Osorio y del técnico que podría llegar a sus toldas.

“La otra semana llega, ya está listo (martes). Nosotros buscamos siempre técnicos campeones. No puedo decir el nombre porque no puedo ‘chivear’ a la institución. Se va a sacar un comunicado anunciando al nuevo técnico”, comentó.

Estas palabras ilusionaron a los hinchas con el nombre de Guimarães. Ante esto, este lunes Gómez habló del técnico brasileño en particular. “No hemos oficializado la llegada de Guimarães, está muy cerca y todos lo dan por hecho. Mañana (martes) queremos oficializar nuestro nuevo cuerpo técnico”, aseguró el empresario en charla con Blu Radio.

“Faltan unos detalles, nada está acordado. Hasta que todo esté acordado. No se pueden quedar cabo suelto, porque los agentes son jodidos. Hasta que no esté firmado, no lo anunciamos”, agregó a su comentario.

Alexandre Guimarães habló sobre su exequipo. - Foto: Prensa Dimayor

Gómez sabe lo que puede inyectar Guimarães con su llegada, pues en 2019 este técnico tuvo un paso glorioso, saliendo campeón en aquella final disputada con Junior de Barranquilla, y en la que tuvo como máximas figuras a Michael Rangel y Duván Vergara.

“Con Guimarães me sabía la nómina de memoria, como dicen por ahí, equipo ganador no se cambia. Salieron jugadores de ese equipo campeón, pero llegaron otros. Un equipo debe tener esquema, porque las salidas se dan y hay que tener plan B”, sentenció.

Al frente del banquillo escarlata, Guimarães dirigió un total de 38 juegos contando Liga, Copa y Libertadores. En esa cantidad de partidos, el entrenador dejó un balance de 19 ganados, 9 empatados y 10 perdidos, un rendimiento del 57,89 %.

Cabe anotar que su último paso por el fútbol colombiano se dio en 2021 cuando fue contratado por Atlético Nacional, equipo donde no le fue nada bien , dado que sus resultados en Copa Libertadores no fueron los mejores.

Deinner Quiñones y Alexandre Guimarães. - Foto: Fotos: Atlético Nacional y Prensa Dimayor

Por lo pronto, América de Cali se enfoca en lo que será su próximo reto de liga colombiana después de tomar un aire importante el pasado fin de semana cuando venció a Millonarios por 3-2.

Los escarlatas escalaron a la casilla 12 del campeonato con 18 puntos, poniéndose a tan solo dos del octavo lugar que es ocupado por Envigado.

📷 Las mejores imágenes de nuestro triunfo 3-2 ante @MillosFCoficial, correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay 2022-I. pic.twitter.com/cHpya87Zq6 — América de Cali (@AmericadeCali) April 4, 2022

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2022

DG es la diferencia de gol (ítem de desempate).