Tulio Gómez le ‘cantó la tabla’ a reconocido periodista por una fuerte crítica: “me das palo todos los días”

El América de Cali está próximo a vivir un nuevo ciclo para la Liga BetPlay del segundo semestre de 2023, pues oficializó al nuevo timonel que estará al servicio del banquillo ‘escarlata’: se trata de Lucas González, el joven estratega de 42 años que cumplió con un interesante proceso en Águilas Doradas en el primer semestre. Esa fue su primera experiencia como estratega.

Por supuesto, González entra a uno de los clubes más exigentes del FPC, dado que seguramente le pedirán títulos por la gran relevancia e historia de la institución vallecaucana. Hay opiniones divididas, pues un sector exalta que González le brinda nuevas ideas al equipo, pero hay otra postura más dócil sobre el bogotano, esto por apenas ser su segunda experiencia.

Él es el nuevo técnico del América de Cali - Foto: DIMAYOR

Además, no hay concordancia de varios líderes de opinión por la salida de Alexandre Guimarães, técnico campeón a servicio de la ‘Mechita’ en su momento y quien no tuvo tanto éxito en su segundo ciclo, aparentemente por discrepancias que tuvo con la dirigencia.

Esto llevó a una crítica feroz de un periodista reconocido de Cali, Jaime Dinas, quien le reprochó a su máximo accionista el hecho por tantas salidas en el banquillo rojo, recordando a Hernán Torres, Juan Carlos Osorio y al propio ‘Guima’. Su grave denuncia fue que los echaron por no dejarse “manipular” de Tulio Gómez.

“Hernán Torres, campeón con Millonarios, Tolima, América y Melgar; Guimarães con Saprissa, Belén (Costa Rica), Al Wasl (Emiratos), América y mundialista; Osorio, campeón con Nacional, Once Caldas y mundialista, terminan peleándose con Tulio Gómez por NO poder manipularlos”, fue el trino que desató la polémica en redes.

El periodista deportivo, Jaime Dinas, le envió un duro cuestionamiento a Tulio Gómez, accionista del América. - Foto: Twitter

La respuesta de Tulio Gómez a Jaime Dinas

En su oportunidad de réplica que brindan las redes sociales, el dirigente del América no ocultó su fastidio con la dura crítica que le envió Dinas. Fue por esa razón que decidió reprocharle tal versión de los hechos, indicando que esa no sería la versión real de los hechos.

“Jaime, nunca he peleado con los DT que han pasado por América. No he peleado contigo, que me das palo todos los días, menos con ellos”, inició su réplica hacia Dinas.

“Yo soy respetuoso con los que piensan diferente, y recuerda que son 2 títulos masculinos, 2 títulos femeninos, 1 ascenso. Si el balance de Lucas cumple las expectativas que todos esperamos, espero que tengas la misma vehemencia para felicitarlo”, fue el contundente mensaje de Tulio, el cual se tornó viral entre los hinchas del América, expectantes de lo que será el rumbo de su equipo.

El máximo accionista del América le respondió al periodista Jaime Dinas. - Foto: Twitter

El primer fichaje del América de Cali

Previo a la rueda de prensa en que se anunció la vinculación de Lucas González, el club ‘escarlata’ dio a conocer, a través de sus redes sociales, el primer refuerzo que estará a disposición del DT de 42 años.

Se trata de Jader Quiñones, volante de primera línea que viene de jugar en el Emirates Club, inquilino del balompié de los Emiratos Árabes Unidos.

El mediocampista vallecaucano surgió de la cantera del Deportes Quindío, además de jugar en Boca Juniors de Cali, Águilas Doradas y posteriormente en el futbol asiático. Portará la camiseta #42 de la ‘mechita’, que calienta motores desde ya para el inicio de la Liga BetPlay en su segundo semestre.

🇦🇹 ¡𝙹𝚊𝚍𝚎𝚛 𝚀𝚞𝚒ñ𝚘𝚗𝚎𝚜 𝚎𝚜 𝙴𝚜𝚌𝚊𝚛𝚕𝚊𝚝𝚊! 👹 El volante colombiano es nuestro primer refuerzo para afrontar los retos de la próxima temporada. 🔥 pic.twitter.com/v5KoVXC7MI — América de Cali (@AmericadeCali) June 29, 2023

El primer cotejo del América será ante el Deportes Tolima, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Se tiene definido que dicho juego se llevará a cabo el fin de semana del 15 y 16 de julio.

Por supuesto, se está a la espera de más nombres que se sumarán el interesante plantel que tiene el onceno vallecaucano, que llegó el semestre pasado a cuadrangulares finales, pero no le alcanzó para disputar la final.