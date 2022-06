Tulio Gómez reaviva con duras acusaciones el paso de Juan Carlos Osorio en el América de Cali

Un nuevo cruce de versiones entre el directivo del América de Cali, Tulio Gómez y un exjugador de la institución hacen que el ambiente en el equipo ‘escarlata’ tome un panorama de disputa entre dos partes, todo debido a que cada uno defiende su posición y en medio, intentan salvar sus responsabilidades con lo que fue el proceso de Juan Carlos Osorio en el banquillo del equipo rojo, que dejó un desafortunado primer semestre en el balompié nacional para un histórico del FPC.

El primero en pronunciarse y traer a colación a Juan Carlos Osorio fue el exjugador del equipo y dirigido por el estratega en mención, Gustavo Torres, atacante de la entera confianza del profe que lo llevó al equipo rojo con la firme intención de que iba a ser una pieza clave para su proceso.

Gustavo Torres salió en defensa de Osorio



"Querían aburrir al profe, básicamente. Era penoso. Un choque de egos entre directivos y cuerpo técnico, de donde al final no quedó nada. Él se metía la mano al bolsillo para hacer muchas cosas que no hacían en América y no hacen" pic.twitter.com/DMlcqp0jal — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) June 1, 2022

Sin embargo, y como es de conocimiento público, Osorio se despidió en un mar de críticas del equipo, dejando a la institución sumida en un bache deportivo, además, de tener pérdidas económicas según el máximo accionista del equipo por la alta indemnización que costó sacarlo anticipadamente de la institución.

Ya sin ningún vínculo con el equipo caleño, Torres dio en las últimas horas unas reveladores declaraciones sobre lo sucedido durante el tiempo en que Osorio estuvo al frente de la dirección técnica, dando a entender que el trato hacia el entrenador no fue el adecuado: “Es una persona que aguantó mucho. La dignidad de un técnico mundialista, que le ganó a Alemania... Vivir esa situación, para mí, era penoso, porque prácticamente querían aburrir al profe. Hubo un choque de egos entre directivos y cuerpo técnico, que, al final, no resultó en nada”, sentenció.

Complementando lo anterior, el exjugador americano expuso que en ocasiones Osorio se sobrepuso a las dificultades y quiso entregar lo mejor de sí, con lo que tuvo, para hacer que el proceso saliera a flote y fuera exitoso: “Después le dijeron que no le iban a armar la nómina y él trabajó con las herramientas que le dieron. Él se metía la mano al bolsillo para hacer muchas cosas que no hacían y no hacen en América. Son cosas que la hinchada no sabe y que no se da cuenta”.

#ZonaLibreDeHumo "La verdad es que Osorio escogió jugadores muy malos, chupadores, jugadores que se quisieron congraciar con el técnico" @Tulioagomez, @AmericadeCali pic.twitter.com/wTOQEvrfJl — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) June 2, 2022

Al margen de lo dicho por Gustavo Torres, el dirigente Gómez no se quiso quedar callado y en una entrevista a Zona Libre De Humo durante el transcurso de este jueves -1 de junio-, el directivo aclaró parte de lo sucedido diciendo: “Pregúntele a todos los jugadores, porqué está hablando mal de sus compañeros. Este semestre nosotros no trajimos los jugadores que Osorio escogió, porqué la verdad es que Osorio escogió jugadores malos, jugadores que chupaban, que no son juiciosos, toma trago”.

A su vez y sin medir una sola palabra de sus argumentos, Gómez acusó a Osorio de algunas prácticas en las que según el directivo, el entrenador solía solucionar con dinero: “No es un secreto que a Osorio sí le gusta andar soltando plata. En un clásico decía les doy 20 ó 30 millones, decía cosas a las barras y les daba boletas; hay gente que lo resuelve todo con la plata”.

Finalmente, el máximo accionista de la institución quiso a través de sus declaraciones limpiar el nombre de esta y los jugadores que hacen parte, poniendo ejemplos puntuales y asegurando que ese trio de jugadores que se encontraban generando inconvenientes, ya no hacen parte de la plantilla actual: “Si algo tiene el América son jugadores muy disciplinados, como Graterol, Novoa, Ramos, el grupo es muy profesional. Tuvimos por ahí 2 o 3 indisciplinados pero gracias a Dios ya se limpió el equipo”.