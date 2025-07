Última noticia de Juan Fernando Quintero destraba su futuro: filtran viaje y América lo padece

Fin de la era Juan Fernando Quintero - América de Cali

Al principio todo parecía ir en orden con América y Juan Fernando Quintero. No obstante, la primera alerta llegó el 27 de mayo de 2025, cuando la mecha empató en Cali contra Racing de Montevideo (1-1) por la sexta fecha de la fase de grupos (C) en Copa Sudamericana. Dicho punto le sirvió al elenco colombiano para avanzar a playoffs , pero JuanFer dejaba en el aire su continuidad.

“Tuve una situación particular en América, no me pudieron pagar durante seis meses, sino algo muy básico, no era lo que esperaba. Estuve prácticamente seis meses sin cobrar, era mucho dinero, un poquito más de dos millones de dólares”, destapó Juan Fernando en Desnúdate con Eva.