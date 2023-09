Un campo de fútbol, una pelota y un escape para los soldados amputados por la guerra en Ucrania

En diciembre pasado, en un combate cuerpo a cuerpo en Bajmut (este), “un ruso me disparó con un lanzagranadas desde unos siete metros”, cuenta a la AFP, con el rostro sudado y las manos sobre sus muletas fijadas en los antebrazos.

“Tuvo miedo. Si hubiera sujetado firmemente su arma, me habría dado en medio del pecho y ahora no estaría jugando aquí”, prosigue el hombre, que no desea dar su apellido.