¿Un estadio con su nombre? La idea a la que se opuso Freddy Rincón y su razón

El país sigue de luto por el sorpresivo fallecimiento de Freddy Eusebio Rincón Valencia, quien se convirtió en uno de los grandes ídolos del fútbol colombiano por lo hecho con la generación dorada de la Selección entre los ochenta y los noventa. Acostumbrado a luchar hasta el final en el campo de juego, así vivió sus últimos días en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Imbanaco, en la ciudad de Cali.

Allí, en la capital del Valle del Cauca, el exfutbolista colombiano sufrió un aparatoso accidente de tránsito en la madrugada del lunes 11 de abril, que sigue siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación. Después de permanecer en cuidados intensivos durante 48 horas, el ‘Coloso de Buenaventura’ no mostró mejoría y el miércoles 13 se decretó su fallecimiento.

“La Clínica Imbanaco, en presencia de sus familiares y con su plena autorización, se permite informar que, pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, Freddy Eusebio Rincón Valencia ha fallecido. Queremos expresar nuestros sinceros sentimientos de condolencias a sus familiares, amigos y allegados”, informó el director médico de la clínica Imbanaco, Laureano Quintero, ese día sobre las 11:30 p. m.

Al confirmarse la noticia, los homenajes en torno al internacional con la Selección Colombia no se hicieron esperar. Desde que su cuerpo salió del hospital en la capital del Valle del Cauca, cientos de personas lo acompañaron en una multitudinaria caravana hasta su natal Buenaventura.

Después, su féretro regresó a Cali para que cientos de personas le dieran el último adiós en el estadio Pascual Guerrero, lugar en el que muchas veces celebró con la camiseta del América de Cali. El evento de despedida se llevó a cabo el sábado, día en el que se reunieron varios referentes del fútbol colombiano como Óscar Córdoba, Faustino Asprilla, Francisco Maturana, Jorge Luis Pinto, entre otros.

Muchas son las ideas para homenajear a Freddy Rincón, algunas personas hasta ponen sobre la mesa cambiar el nombre de algún estadio para ponerle el del exmediocampista vallecaucano. Por supuesto, como primera opción aparece el escenario deportivo donde juega el América de Cali.

Aunque es una iniciativa que toman varios equipos, como sucedió en Italia cuando murió Diego Armando Maradona y el estadio donde juega el Nápoles pasó a llevar el nombre del astro argentino, esta es una idea que no le gustaba mucho a Freddy Rincón.

Caracol Radio recordó una entrevista que le hicieron al exfutbolista en el programa El VBar, en la que el periodista Diego Rueda le preguntó su opinión sobre ponerle su nombre a algún estadio del país. La respuesta de Freddy fue un rotundo “no”.

“No, es mejor que lo dejen así. Las cosas hoy la gente no las hace por merecimiento, sino por intereses, que lo pongan a uno por medio de un interés, no, así está bien”, expresó en aquel momento el exjugador de Independiente Santa Fe y América de Cali.

Aunque sería bastante especial que un estadio de Colombia lleve por nombre Freddy Rincón, al tratarse de un ídolo del fútbol colombiano, él dejó claro en vida que no es algo que quiera por esos denominados “intereses” de terceros.