US Open | “Estar bien físicamente es la victoria más grande de este año”, Camila Osorio a Semana

Camila Osorio derrotó de manera contundente a su rival, la estadounidense Ann Li, en el primer partido del US Open 2022, en tres sets, con parciales 1-6, 6-3 y 6-1.

La cucuteña sigue recuperando su nivel y ha dejado atrás las molestias físicas, tal como se lo confirmó a Semana luego del encuentro. “Me siento bien, gracias a Dios y gracias por preguntar, todo súper, no he tenido molestias (físicas) y creo que esa es la victoria más grande en este año y es lo que me tiene tranquila”, dijo sonriente la colombiana.

También se refirió a lo difícil que es para las tenistas de Sudamérica poder destacarse en los primeros lugares del ranking WTA y reconoció que hay otras colegas que van por buen camino. “Estamos siempre luchando, saliendo adelante, cada una por su país. Hablo de eso y me erizo, porque creo que nadie sabe el trabajo y el sacrificio que tenemos que hacer nosotras las sudamericanas para poder estar en estos torneos [...] como Podoroska y también Fernanda Contreras, aunque es mexicana, y esperamos que vayan saliendo muchas más y saquen su cara por Sudamérica”, dijo Osorio.

La deportista nacional también tuvo tiempo para hablar sobre el retiro anunciado de Serena Williams, de quien aseguró era una de sus “ídolos deportivos y una inspiración para las tenistas jóvenes del circuito”.

Varios colombianos apoyaron a Camila en la cancha 13 del US Open

Uno de los puntos que jugó a favor de la tenista fue el apoyo del público colombiano. Luego de caer estrepitosamente y de manera sorpresiva en el primer set con un 6-1 que dejaba en el aire una posible y anticipada derrota, quienes asistieron no dejaron de motivar a la tenista número del país.

Eso lo dejó claro Osorio al agradecer el aliento recibido por sus compatriotas, quienes corearon su nombre cada vez que disputó un punto.

“Lo del público fue increíble, entrar a la cancha y sentirlos ahí gritando en cada punto apoyándome, creo que eso me ayudó a levantarme, fue impresionante y siempre les agradezco mucho por estar ahí”, aseguró emocionada.

En el partido de la segunda ronda se deberá enfrentar a la estadounidense Alison Riske. La experimentada jugadora, de 32 años, quien ya alcanzó los cuartos de final en Wimbledon y que hoy se ubica en la casilla 29 del ranking WTA, será la rival de la colombiana. Osorio sabe que no la tiene fácil, pero espera con su tenacidad, buen estado físico y concentración dar la sorpresa y eliminar a una top 30 en este US Open.

“Yo soy una guerrera y vamos a ver qué pasa, vamos a darlo todo y que de la mano de Dios se empiecen a ver los resultados”, aseveró.

Por último, también dio información de poder estar en el cuadro de dobles mixtos participando junto a Robert Farah. Allí espera brillar de la mano del doblista que hace pareja con Sebastián Cabal, quien sabe lo que es salir campeón de las canchas de Flushing Meadows, en Nueva York.