“Vamos a dar lo mejor por ellas”: mensaje de Sandra Sepúlveda a jugadoras vetadas de la Selección

A los 7 años, Sandra Sepúlveda decidió jugar fútbol en vez de muñecas. Su carrera ha sido más que exitosa en el arco del balompié. Formas Íntimas y su exitosa participación en el Mundial de Canadá con Colombia solo fueron el trampolín de muchos sueños.

Llegó a Israel para jugar en Kiryat Gat, Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y Deportivo Cali, con quien fue campeona de la Liga Femenina en 2021.

Tiene 34 años y creció en las calles del barrio Niquía, en Bello, Antioquia. No estuvo en el campeonato que la tricolor obtuvo en los Panamericanos por una lesión, pero a sus 34 años llegó para ser la titular de la Copa América femenina que se realizará en Colombia y quedarse con la copa en casa.

“Nuestro plus más importante es tener el apoyo del público. Estamos convencidas de que así lograremos el objetivo marcado. Somos jugadoras de experiencia, conocemos los rivales, los seguiremos estudiando. Tenemos un enfoque muy claro y lo vamos a cumplir con todos los colombianos”, dijo en rueda de prensa la arquera antioqueña.

Sin embargo, Sandra, como una de las referentes, sabe que el país reclama en la última convocatoria jugadoras que como ella han hecho historia. Yoreli Rincón, que en la Sampdoria lleva actualmente cuatro goles, nueve asistencias y es la máxima asistidora en la serie A.

Isabella Echeverri, que acaba de terminar su historia en el Sevilla, de España, con 19 partidos jugados, 17 de titular.

Natalia Gaitán también en el equipo español en el que estuvo Isabella, con 28 juegos y 25 de titular, además de hacer un gol en esta temporada, y Vanessa Córdoba, exarquera del Querétaro, con 13 partidos jugados como figura y titular.

En el ambiente de fútbol femenino se habla de vetos a esas jugadoras por haber reclamado a los dirigentes de la Federación Colombiana de fútbol por premios y garantías laborales que merecen en su deporte.

Sin embargo, Sandra las motivó a seguir entrenando y no perder la fe de volver a la tricolor.

“Esto también es por ellas. Quien escoge y decide es el profe Nelson Abadía, nosotros no tenemos la potestad de refutar, exigir o reclamar. Vamos a dar lo mejor por ellas. Seguramente no estarán en la Copa América, pero posiblemente sí en el Mundial. El mensaje es que se sigan entrenando, preparando y con la ilusión de volver. Así como yo no estuve y muchas de las que estamos acá no estuvimos por algunas situaciones, ellas no lo están, pero pueden volver; entonces, que mantengan esa ilusión”, respondió a SEMANA.

La Selección Colombia de mayores femenina se reúne en Bogotá, antes de viajar a Estados Unidos, para jugar sus últimos dos juegos amistosos antes de la Copa América del 8 al 30 de julio.

¿Cuándo será el duelo amistoso con Estados Unidos?

Primer juego

Estados Unidos vs. Colombia

Fecha: 25 de junio de 2022.

Ciudad: Colorado.

Estadio: Dick’s Sporting Goods Park in Commerce City.

Hora: 6:30 p. m. (hora Colombia) 7:30 p. m. (ET).

Segundo juego

Estados Unidos vs. Colombia

Fecha: 28 de junio de 2022.

Ciudad: Utah.

Estadio: Río Tinto Stadium in Sandy.

Hora: 9:00 p. m. (hora Colombia) 10:00 p. m. (ET).