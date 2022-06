Video | Basquetbolista reanimó a árbitro que se desplomó en pleno partido y salvó su vida

La Liga de Baloncesto de Jamestown, Nueva York, en Estados Unidos, fue escenario de una heroica acción de uno de los deportistas que participan en la competencia. Myles Copeland, el protagonista de esta historia, inició el partido con la meta clara de alcanzar una victoria con su equipo; sin embargo, obtuvo un resultado todavía más importante.

Restaban 28 segundos para que finalizara el primer cuarto de un partido de ligas menores entre Toledo Glass City Basketball Club y Jamestown Jackals. En un abrir y cerrar de ojos, John Scully, el árbitro del partido, se desplomó en la cancha como consecuencia de un infarto.

Todo sucedió ante la mirada atónita de los espectadores. Por fortuna, Myles Copeland, quien juega para el Toledo Glass City, también es bombero profesional, por lo que sabía exactamente cómo actuar ante una situación de esta naturaleza.

Sin pensarlo dos veces, corrió hacia donde había caído el árbitro Scully. Las cámaras de los aficionados registraron cómo Copeland le practicó una reanimación cardiopulmonar (RCP) que salvó la vida del colegiado.

“Instantáneamente, mis instintos se activaron y llegué allí antes de tener tiempo para pensar. Busqué el pulso, asegurándome de que estaba respirando. No sentí pulso, así que comencé a hacer RCP como estoy entrenado para hacerlo”, dijo Copeland a medios locales.

Posteriormente, el árbitro John Sculli fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y avanzar en su recuperación.

A continuación, el video que muestra la heroica acción de parte de Myles Copeland:

Gratitud de la familia de Scully

La profesión como bombero de Myles Copeland y la coincidencia de que estuviera presente justo en el juego en que Jhon Scully sufrió el infarto será, sin duda, uno de esos milagros sin explicación que recordarán durante todas sus vidas.

“Trabajo como bombero de profesión. Luego, juego baloncesto en este equipo en mi tiempo libre, por lo que es genial conectar a los dos y tener un impacto tan grande y poder salvarle la vida”, destacó Copeland, citado por Univision.

“Uso la RCP con bastante frecuencia. He tenido bastante práctica en eso. No era mi primera vez. Espero que sea la última, pero probablemente no será la última vez”, agregó.

Finalmente, comentó que ha estado en contacto con la familia de John Scully, que le agradece por haber salvado la vida de su ser querido. Además, el partido finalizó con una victoria 96-93 a favor de su equipo, por lo que firmó una noche redonda en todo sentido.

¿En qué consiste la resucitación cardiopulmonar?

De acuerdo con información de MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, cuando la circulación de la sangre o la respiración de una persona se detienen, cada segundo cuenta. En ese sentido, el daño cerebral permanente o la muerte pueden ocurrir rápidamente.

No obstante, si una persona conoce cómo hacer resucitación cardiopulmonar (RCP), puede salvar una vida. Este procedimiento de emergencia puede mantener la circulación y la respiración hasta la llegada de ayuda médica de emergencia.

De igual manera, aun quienes no hayan recibido entrenamiento también pueden administrar RCP solo con las manos a un adolescente o adulto cuyo corazón se ha detenido, ya que este procedimiento no es recomendado en niños.

La RCP solo con las manos utiliza compresiones torácicas (en el centro del pecho) para mantener la sangre circulando hasta la llegada de ayuda de emergencia. Si se trata de una persona entrenada, puede usar compresiones torácicas, abrir las vías respiratorias y realizar respiraciones de rescate (respiración boca a boca). Para mantenerse actualizado, el entrenamiento debe repetirse cada dos años, según sugiere MedlinePlus.