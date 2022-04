Video | Cuando Freddy Rincón contó la razón por la que la FCF lo tildaba de “enemigo”

Si hay algo que caracterizaba a Freddy Rincón en su faceta como comentarista deportivo eran las ‘picantes’ opiniones que soltaba contra aquellos que, en su concepto, le estaban haciendo daño a la Selección y el fútbol profesional colombiano.

Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas más famosos del país, lo calificó esta semana como miembro del equipo “que habla de frente”, es decir, los que no tienen miedo en alzar su voz contra directivos, entrenadores y jugadores.

El libro de pases en el cielo está abierto.. Fredy ya está en la nómina y jugará por nosotros siempre! Mi “hasta luego” en YouTube…https://t.co/i5BUtDgdS7 pic.twitter.com/pRtLFnE7Up — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) April 14, 2022

Esa cualidad la tuvo hasta el último día de su vida, pues recientemente hacía parte de los programas de opinión de Win Sports, mostrándose crítico contra los resultados de la Tricolor en las Eliminatorias a Catar 2022 e incluso contra los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

“Siempre dije que la Federación Colombiana de Fútbol y el fútbol colombiano estaba muy quedado en la organización”, contaba Freddy en una entrevista de hace poco más de un año con Ricardo Arce, periodista vallecaucano. “Y decían ‘ah, Freddy habla mucho’, yo soy el enemigo número uno de la FCF porque digo las cosas y porque no vivo tocándole las puertas a nadie”, sentenció el ‘Coloso’.

Rincón añadió en esa conversación que dicha entidad estaba “llena de burgueses que manejan todo como les da la gana y no se puede meter nadie allá porque ellos tienen un círculo cerrado”.

“A mí me parece una cosa increíble que el fútbol colombiano esté como está y no hayan exjugadores dentro de la Federación ni administrando, ni en divisiones inferiores”, sentenció el bonaverense mientras caminaba por el césped del Pascual Guerrero en el que lo velarán este sábado con acceso al público en general.

Freddy tildaba esa decisión como “prehistórica”, haciendo la comparación con otras selecciones del continente. “El ego, la arrogancia, hacen que el fútbol colombiano no adelante un poco más”, explicó.

Aunque esas opiniones le pudieran haber cerrado puertas en clubes o la propia Selección, el ‘Coloso’ creía que era algo que se tenía que decir, sobre todo si se trataba de una leyenda con una historia tan larga vistiendo la Tricolor. “Algo aprendí y creo que algo podría enseñarle a los pelados. Si no, me llevo la enseñanza conmigo, si ellos no la quieren aprovechar tal vez la quiera aprovechar otro. Si no, me la llevo conmigo, no hay ningún problema”, apuntó.

Rincón creía que esas críticas habían provocado una especie de ‘veto’ para su trabajo como entrenador luego del retiro. “Una persona que jugó tanto tiempo como yo, que aprendí tanto de fútbol, es increíble que no se me aproveche en el fútbol colombiano. Son represalias que se tienen por la personalidad mía de que no me dejo manejar tan fácilmente de personas que nunca jugaron fútbol y quieren decirle a uno como es”, reiteró.

“En Brasil yo fue asistente de Vanderlei Luxemburgo y otras cosas más que me valoraron más allá que en el propio país mío. A veces se olvidan de las cosas que hizo uno”, agregó un Freddy en su faceta más crítica.

Dicha entrevista tomó relevancia esta semana después de que la Federación Colombiana de Fútbol lo despidiera al confirmarse la noticia de su fallecimiento. Para muchos, las palabras del legendario futbolista no pierden vigencia a este punto en el que figuras representativas de la cúpula de la Federación, como Ramón Jesurún y Álvaro González Alzate, están en medio de críticas por las decisiones tomadas en cuanto a la elección del entrenador para la Selección Colombia de mayores y el desarrollo del ‘deporte rey’ en nuestro país, que se encuentra en crisis tras quedar fuera de Catar 2022 y hacer tristes presentaciones en los torneos internacionales a nivel de clubes.