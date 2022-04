Freddy Rincón y las duras críticas que dejó en vida contra James Rodríguez

Freddy Rincón siempre fue un hombre de fútbol. Más allá de lo que hizo con la camiseta de la Selección Colombia durante su carrera, después del retiro incursionó como panelista en varios programas de opinión donde acostumbraba a analizar con ojo crítico las decisiones tomadas en la Tricolor.

El partido ante Perú en el Metropolitano, donde muchos creen que se perdió la clasificación al Mundial de Catar 2022, fue un golpe demasiado duro para Freddy, que cuestionó la entrega y el sacrificio de los jugadores por la camiseta que él en tantas ocasiones defendió.

En entrevista con SEMANA TV después de aquel partido ante los incas, ‘El Coloso’ culpó a los periodistas por “endiosar” jugadores como James Rodríguez a quien, en su concepto, no debieron convocar al estar jugando en una liga menor como la de Catar.

Rincón argumentó que los exjugadores no pueden “hablar de estos muchachos porque ya somos enemigos de ellos”, aunque la intención sea hacer críticas constructivas. “Ellos no miran el por qué uno dice las cosas, sino ya somos enemigos. Eso es por el ‘endiosamiento’ que se les dio”, agregó el bonaverense.

“Uno no puede perder la esencia y eso es lo que ha pasado con estos muchachos”, es la conclusión a la que llegó el futbolista que compartió camerino con Faustino Asprilla, Leonel Álvarez, René Higuita, Adolfo Valencia, Carlos Valderrama y otros referentes del deporte nacional.

Freddy consideraba que “ahora todo se ha vuelto dinero” y se deja de un lado lo que aporta un jugador dentro del campo de juego. “Cuando hablo de determinados jugadores dicen que tengo envidia”, reprochó.

“A James no lo conozco, nunca crucé palabra, pero él perdió rumbo de esta profesión. En las condiciones que él está yo no lo llamaría, es un jugador que camina la cancha y no está a la altura en una de las eliminatorias más difíciles”, señaló aquel día sobre el rendimiento del 10 en la cancha.

Freddy recordó que cuando habló de James no se metió “en su vida privada” y cree que todo el revuelo se causó porque “los endiosan”. Sin entrar en más polémica dijo que “hay mucha gente que lo toma mal por el lado de uno y no del que hace las cosas mal”, en este caso el cucuteño.

Antes de finalizar la extensa entrevista con SEMANA, el legendario jugador se refirió a las palabras de James camino al vestuario tras caer ante Perú, cuando gritó “desagradecidos de mierda” ante los abucheos de la hinchada en el Metropolitano. “Eso es ser malcriado. Es el monstruo que ustedes crearon. A este muchacho lo mimaron demasiado y ahora no se le puede silbar porque salen las reacciones que hay”, señaló.

¿Un problema personal?

La afición de la Selección Colombia, dolida por la muerte de Freddy Rincón, se ha sorprendido porque James no ha emitido ningún mensaje al respecto, abriendo la puerta al debate sobre si ambos tenían ciertas diferencias más allá de lo deportivo.

Steven Rincón, hijo mayor de Freddy, aclaró en las últimas horas que su padre no tenía ningún problema con James y todo lo decía en el marco de su preocupación por los resultados de la Tricolor. “El tema con James Rodríguez fue algo de interpretación, nunca quiso dañar su nombre, ni el de nadie. Él veía cosas que no iban y que no le gustaban, pero nunca con la intención de menospreciar a alguien”, apuntó el primogénito de ‘El Coloso’.

James Rodríguez lamenta un empate ante Paraguay en el Metropolitano - Foto: AP/Fernando Vergara

“Esos temas nos colocaban de punta y nosotros le decíamos: “ey pá, ya pará con eso, porque te vas a meter en problemas. Y él decía, ¿por qué si estoy diciendo la verdad? Y uno iba a ver y él tenía razón”, agregó

Steven reiteró que no era ninguna rencilla contra el 10, sino que Freddy “no maquillaba la forma de decir las cosas, no se guardaba nada”.