Video: el sorpresivo y emotivo encuentro entre Lionel Messi y Mario Yepes en los premios ‘The Best’

En una gala realizada en Francia, el argentino Lionel Messi, se coronó como mejor jugador del año 2022 al ganar el premio ‘The Best’, galardón que es entregado por la FIFA. Con una votación unánime, el astro del PSG se impuso este lunes a su compañero de equipo, Kylian Mbappé y Karim Benzema, actual delantero del Real Madrid.

“Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir y yo lo pude tener”, declaró Messi al recoger el premio, visiblemente nervioso, según reconoció el mismo jugador.

A sus 35 años, es la 3ª ocasión que Messi gana este premio, después de 2009 (cuando el premio tenía el nombre de ‘FIFA World Player of the Year’) y 2019, sucediendo en el palmarés al polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski, ganador en las dos ediciones anteriores.

Dos meses y medio después de conquistar el Mundial “que va a quedar de por vida en los recuerdos nuestros”, según reconoció Messi, el fútbol argentino fue el absoluto protagonista de la gala, con los premios a Scaloni y ‘Dibu’ Martínez.

Gianni Infantino le entregó el premio a Lionel Messi. - Foto: REUTERS

Luego de ello, una de las mejores imágenes que dejó el evento fue el fraternal encuentro que tuvo con el exdefensor colombiano que tuvo paso por el PSG, Mario Alberto Yepes.

Mientras el argentino se pasaba entre la multitud, reaccionó de manera sorpresiva al ver la figura de Yepes quien lo estaba esperando. El delantero no ocultó su felicidad y con un fraternal abrazo, el colombiano y el argentino se mostraron el respeto merecido.

Por supuesto, el video, que fue publicado por el canal ESPN, se volvió viral, generando un sinnúmero de comentarios positivos, teniendo en cuenta la gran categoría de ambos hombres que han hecho historia en sus respectivos países.

QUÉ ABRAZO: el encuentro entre Leo Messi y Mario Yepes. pic.twitter.com/RBDbBhVD0q — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2023

Messi también compartió con el hijo del histórico defensor, Luciano Yepes quien en sus redes sociales publicó una foto junto al astro argentino.

“Pude decirle ‘gracias’ por lo que le has dado al fútbol, eres el mejor de la historia’ y el mismo con una cara de pena me abraza y me da las gracias, con mucha humildad, como si él tampoco dimensionara lo que es Messi. Gracias a Dios y a mi papá por permitirme una foto con mi ídolo y poder decirle lo que tantos amantes del fútbol le hemos querido decir siempre. Hoy me duermo feliz”, escribió en su publicación.

Lionel Messi ganó su séptimo premio The Best por la temporada 2022. - Foto: REUTERS (Diseño Semana)

El de Rosario fue el gran dominador de la votación y fue el más votado por los seleccionadores, los capitanes, los medios de comunicación y los aficionados para sumar 52 puntos, por los 44 de Mbappé y los 34 de Benzema. Sergio Busquets, en su condición de capitán de la selección española, eligió a Messi, Robert Lewandowski y Benzema, mientras que Luis de la Fuente fue el encargado de votar como seleccionador y sorprendió con el argentino Julián Álvarez, el inglés Jude Bellingham y el croata Luka Modric.

El ‘10′ dio también las gracias a su familia y a “la gente de Argentina por haber vivido de esa manera ese mes tan especial y hermoso”. “Va a quedar de por vida en nuestros recuerdos”, sentenció.

Leo Messi también formó parte del Once Mundial de FIFPRO, donde no hubo representación española después de que ni Pedri González ni Gavi fuesen elegidos entre los centrocampistas. Junto al argentino, fueron seleccionados Thibaut Courtois, Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Virgil van Dijk, Kevin de Bruyne, Luka Modric, Casemiro, Kylian Mbappe, Karim Benzema y Erling Haaland.