Video: Fanático le pide a Mbappé que se vaya al Real Madrid y el francés contestó con gesto que generó furor

Una de las grandes figuras del pasado Mundial de Qatar con Francia, además del PSG, como lo es Kylian Mbappé, se ha convertido en el capricho del Real Madrid de nuevo para el próximo mercado de pases. Aunque el francés rechazó la primera vez, la oportunidad de vestirse de merengue, en esta oportunidad se volvió a abrir el interés por contar con él.

Según indican desde Europa, este primer acercamiento ya está dado y así el cuadro español y sus emisarios habrían logrado que con el aval del jugador, este logre convencer a sus actuales jefes para que Florentino, a cambio de una cifra que sería histórica, logre la contratación del francés a mitad de año.

Kylian Mbappé, delantero francés. - Foto: REUTERS/Dylan Martinez

Bajo este panorama, y con el PSG de gira por Arabia Saudita para disputar el duelo ante el combinado que reúne a los jugadores del Al Hilal y Al Nassar, el delantero galo fue abordado en una firma de autógrafos por un fanático que no escatimó en pedirle que se fuera para el Real Madrid de inmediato.

En el video del seguidor se puede ver que Mbappé escucha el pedido de manera clara, a lo que voltea a ver y con su pulgar hacia arriba. “Mbappé, ven al Real Madrid. Te veo allí”, dijo el seguidor.

Este gesto ha ilusionado a los millones de fanáticos del Madrid que sueñan con verlo vestido de blanco. De hecho, en el mismo día que renovó con el PSG, fue incapaz de cerrar la puerta: “¿Sueño acabado? No, no, no, en el futuro nunca se sabe...”.

🙄"MBAPPÉ, VUELVE A MADRID"



🐢Así ha contestado el francés: "👍" #JUGONES pic.twitter.com/7BwwRw6m8f — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 18, 2023

¿Las exigencias de Kylian Mbappé para ir al Real Madrid?

Con el terreno abonado y esperando que desde adentro el francés comience a moverse para presionar su salida, se han conocido algunos pedidos especiales del subacampeón del mundo en Qatar 2022 para que se dé su fichaje.

De acuerdo con la prensa europea, que le sigue de cerca el paso a la relación entre Florentino y el delantero, este último le ha exigido a la dirigencia blanca la llegada de dos figuras de la pasada Copa del Mundo y que ya pasaron por la institución española.

Se trataría del marroquí Achraf Hakimi, quien marcó el penal decisivo para que su selección eliminara a España en la cita orbital y con quien comparte camerino en el Paris Saint Germaín; el otro nombre es Theo Hernández, lateral izquierdo francés que juega con Mbappé en la selección y que está al servicio del Milán de Italia.

Hakimi y Mbappé forjaron una gran amistad en el fútbol francés - Foto: Captura RTVE

Este pedido de Mbappé no es del todo llevadero. Por un lado, el equipo blanco necesita contratar a dos laterales; pero, por el otro, el costo de estos dos jugadores es demasiado elevado, más si se tiene en cuenta su reciente actuación en Qatar 2022, algo que iría en contra de la curiosa política de austeridad que ha iniciado la casa blanca.

Habrá que esperar uno meses para saber si el plan de Florentino avanza y las exigencias del francés son tenidas en cuenta; de lo contrario, el sueño del Madrid (de contratar a Mbappé) y el del delantero (de vestirse de blanco) podría irse de nuevo por la borda.

Por lo pronto, Mbappé se concentra en el partido amistoso ante el equipo que será liderado por Cristiano Ronaldo, delantero que llegó para esta temporada al fútbol árabe. El duelo entre estos dos equipos se llevará a cabo este jueves desde las 12:30 p.m. (hora colombiana) y se podrá ver por el canal ESPN.