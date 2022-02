Video: ¡Insólito! Futbolista marcó tres autogoles en un solo partido

Una defensora de la selección de Nueva Zelanda cerró el encuentro con un hat-trick perfecto, pero no en la portería que ella esperaba.

Un partido de fútbol femenino entre Estados Unidos y Nueva Zelanda, disputado en California el pasado 20 de febrero, pasará a la historia por un desafortunado hecho. La defensora Meikayla Moore anotó tres goles en su propia portería en un lapso de a penas 35 minutos.

El partido concluyó 5-0 a favor de las norteamericanas, en un partido por la SheBelieves Cup. La defensora neozelandesa Meikayla Moore fue la encargada de abrir el marcador, así como también de ampliarlo en otras dos oportunidades; sin embargo, sus goles no llegaron en las circunstancias que todos los futbolistas esperan: para hacer caer el arco contrario.

Un detalle sorprendente de esta historia es que el hat-trick de Moore llegó en tan solo 35 minutos, permitiendo una amplia ventaja para el equipo rival en el primer tiempo del partido.

Su primera anotación ocurrió cuando a penas habían transcurrido cuatro minutos de juego. Por si eso no hubiera sido suficiente, un minuto después ya había vuelto a convertir en su propia portería. Finalmente, su tercer gol llegó al minuto 35 para sellar así un hat-trick “de pesadilla”.

Fue un hat-trick perfecto

El antirécord de Meikayla Moore no solo destacó por la rapidez con que alcanzó los tres autogoles, sino también por sus características. En el mundo del fútbol se le considera como “hat-trick perfecto” al hecho de haber anotado de cabeza, con pie derecho y con pie izquierdo en el mismo partido. Precisamente, este fue su caso.

El primer gol de Moore ocurrió exactamente al 4:10 del primer tiempo, con pie derecho; su segundo gol vino al 5:32, de cabeza; mientras que su tercer gol sucedió al 35:10, con pierna izquierda.

Luego de haber sellado sus tres goles, Meikayla Moore, de 25 años y quien milita en el Liverpool del fútbol inglés, fue sustituida al minuto 40 por Rebekah Stott.

En el siguiente video se pueden ver los tres autogoles de Meikayla Moore en el primer tiempo, así como las dos anotaciones de Estados Unidos para sellar el 5-0 final.

Burlas en redes sociales

El desafortunado partido de Meikayla Moore tuvo un eco notable en redes sociales, recibiendo burlas de parte de los internautas, quienes no dejaron pasar la oportunidad para destacar su instinto goleador.

“Esperamos que tu lunes sea mejor que el partido de Meikayla Moore contra Estados Unidos... hat-trick, pero de goles en propia puerta”, “todos podemos tener un mal día en el fútbol, pero quedará en el recuerdo Meikayla Moore, con un hat-trick de autogoles”, dicen algunos de los comentarios en Twitter.

Sobre el antecedente histórico de hat-trick en propia puerta —y en el primer tiempo— en el fútbol profesional, ‘MisterChip’, conocido por publicar datos deportivos en redes sociales y que cuenta con más de 3,3 millones de seguidores en Twitter, manifestó que no ha visto nada similar.

“Hat-trick de autogoles de Meikayla Moore (Nueva Zelanda) hoy jugando contra Estados Unidos. No he visto nada igual en mi vida. Os hablarán de un hat-trick de autogoles de Stan van den Buijs en 1995 en campo del Anderlecht, pero NO es cierto.

Por supuesto, también hubo comentario a favor de Moore y varios internautas salieron en su defensa. “Advertencia, cualquier fanático del fútbol por ahí discutiendo sobre Meikayla Moore, recuerda: A) Ella hace algo con lo que la mayoría de ustedes sueñan, jugar profesionalmente y representar a su país. B) Es un humano increíble, eres medido por tu impacto en las personas, no por un partido. C) Los fans apoyan, no derriban”, manifestó en Twitter la usuaria Katie Stengel.

Finalmente, Moore fue sustituida antes de que finalizara el primer tiempo y otros internautas criticaron la postura del director técnico del equipo, quien, en lugar de apoyarla, la expuso y decidió sacarla del partido.